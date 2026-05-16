Calciomercato Roma, Moretto: “Manu Konè offerto all’Atletico Madrid” – VIDEO!

La Roma si prepara a un’estate inevitabilmente delicata sul fronte economico. Entro il 30 giugno, riferisce Matteo Moretto su Youtube, il club dovrà infatti realizzare plusvalenze importanti per rispettare i parametri imposti dal settlement agreement UEFA, motivo per cui il lavoro del prossimo direttore sportivo sarà subito centrale nella costruzione della nuova squadra.

La società giallorossa, intanto, sarebbe ormai vicina alla scelta definitiva del nuovo ds. I Friedkin continuano a stimare Sean Sogliano, uno dei profili rimasti in corsa, anche se non sarebbe l’unico nome ancora valutato. Più complicata invece la pista Giovanni Manna: il Napoli continua infatti a non aprire alla sua uscita.

Parallelamente iniziano a muoversi anche le prime dinamiche di mercato legate ai possibili sacrifici estivi. Ndicka resta uno dei giocatori con più estimatori, ma attenzione anche alla posizione di Manu Koné.

Nelle ultime settimane il centrocampista francese era stato accostato all’Atletico Madrid e, secondo quanto filtra, ci sarebbe stato effettivamente un contatto tra intermediari e il club spagnolo a cui è stato offerto. Tuttavia, al momento, la pista non sembra particolarmente calda.

L’Atletico, infatti, sarebbe concentrato sulla chiusura dell’operazione legata a João Gomes del Wolverhampton, considerata ormai ai dettagli finali. Per questo motivo Koné non rappresenterebbe oggi una priorità tecnica per il club madrileno. Ciò non significa però che il francese resterà fuori dal mercato. La sensazione è che, una volta conclusa la stagione, diverse società possano tornare a muoversi per lui, soprattutto considerando il valore e la crescita mostrata nel corso dell’anno.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle scelte condivise tra il nuovo direttore sportivo e Gasperini. Il tecnico ha più volte ribadito di voler costruire una Roma competitiva e per riuscirci sarà fondamentale capire quali giocatori sacrificare senza impoverire troppo la qualità della rosa.



