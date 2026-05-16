Calciomercato Roma, Moretto: “Manu Konè offerto all’Atletico Madrid” – VIDEO!

La Roma si prepara a un’estate inevitabilmente delicata sul fronte economico. Entro il 30 giugno, riferisce Matteo Moretto su Youtube, il club dovrà infatti realizzare plusvalenze importanti per rispettare i parametri imposti dal settlement agreement UEFA, motivo per cui il lavoro del prossimo direttore sportivo sarà subito centrale nella costruzione della nuova squadra.
La società giallorossa, intanto, sarebbe ormai vicina alla scelta definitiva del nuovo ds. I Friedkin continuano a stimare Sean Sogliano, uno dei profili rimasti in corsa, anche se non sarebbe l’unico nome ancora valutato. Più complicata invece la pista Giovanni Manna: il Napoli continua infatti a non aprire alla sua uscita.
Parallelamente iniziano a muoversi anche le prime dinamiche di mercato legate ai possibili sacrifici estivi. Ndicka resta uno dei giocatori con più estimatori, ma attenzione anche alla posizione di Manu Koné.
Nelle ultime settimane il centrocampista francese era stato accostato all’Atletico Madrid e, secondo quanto filtra, ci sarebbe stato effettivamente un contatto tra intermediari e il club spagnolo a cui è stato offerto. Tuttavia, al momento, la pista non sembra particolarmente calda.
L’Atletico, infatti, sarebbe concentrato sulla chiusura dell’operazione legata a João Gomes del Wolverhampton, considerata ormai ai dettagli finali. Per questo motivo Koné non rappresenterebbe oggi una priorità tecnica per il club madrileno. Ciò non significa però che il francese resterà fuori dal mercato. La sensazione è che, una volta conclusa la stagione, diverse società possano tornare a muoversi per lui, soprattutto considerando il valore e la crescita mostrata nel corso dell’anno.
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Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle scelte condivise tra il nuovo direttore sportivo e Gasperini. Il tecnico ha più volte ribadito di voler costruire una Roma competitiva e per riuscirci sarà fondamentale capire quali giocatori sacrificare senza impoverire troppo la qualità della rosa.
se fosse il prescelto a partire mi sembra ragionevole quantomeno non venderlo in italia, in ogni caso speriamo resti
Ricominciamo con il condizionale e i rumore…..un giocatore ha un prezzo se lo chiedono e un prezzo ( minore) se lo offri.
Poi 3 giorni fa’ si riduceva l’entità delle plusvalenze….ora si ” rialzerebbe ” significativamente!!!!! Poi l’Inter vuole scambiare Kone’ con Frattesi…….e dovremmo dare Soule in cambio di Malen…..sagra della frescaccia….
Accetteremo solo offerte irrinunciabili ~ GPG.
in altre parole: Sganciare €80M
Non ho per niente fiducia in questa proprietà ma che lo vadano a proporre loro non ci credo manco un po’ perché a quel punto ti danno due euro
sempre belle notizie,,,e prima di un derby. kone all’atletico..ndicka…via..soule…all’aston villa…dybala non rinnova. Bella stampa compimenti..
konè va venduto dopo il mondiale perche la francia con molte probabilità lo vincerà e il suo valore si alzerà ancora di piu
lo vendi in quel momento no che lo vai ad offrire a destra e sinistra e per fare la plusvalenza lo “svendi” o vendi a poco
ma sono del mestiere questi? non sono bastati errori di svendita alla salah per esempio?
forza Rona
Il mio è uno sfogo,pensare che il prossimo anno pellegrini puo scendere in campo è per me motivo di sofferenza.Venduto l ‘altro anno era un risparmio di spesa e magari un piccolo introito per la vendita
Stiamo attenti però a non sottovalutare la sua importanza. Sarà un caso, ma appena è rientrato si è vista un’altra Roma
naturalmente lo venderemo prima dei mondiali a prezzo di saldo, pensate se fa un mondiale stratosferico è il suo valore venisse triplicato, tipo enzo fernandez nell’ultimo mondiale dove solo 4 mesi prima il benfica lo aveva preso per circa 10 milioni e rivenduto dopo a 110.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.