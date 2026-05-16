Derby, la Sud prepara la coreografia che coinvolgerà anche la Tevere: “Annientiamoli”

Sale la tensione per il derby tra Roma e Lazio, in programma domani alle ore 12 allo stadio Olimpico e valido per la 37esima giornata di Serie A. In vista della stracittadina, la Curva Sud ha diffuso sui social le indicazioni rivolte ai tifosi per la coreografia che accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre.

Il messaggio degli ultras giallorossi riguarda non soltanto la Curva Sud, ma anche la Tribuna Tevere, che verrà coinvolta nella scenografia preparata per il calcio d’inizio.

“Romanisti, tutto è pronto per il derby”, si legge nella nota pubblicata sui social. “Oltre alla Curva Sud, quanto preparato coinvolgerà anche la Tribuna Tevere ed è quindi importante – oltre alla mano di tutti – che non vengano sventolate bandiere e accese torce e fumogeni”.

Nel comunicato vengono poi spiegati anche i segnali che daranno il via alla coreografia: “Il segnale, come al solito, verrà dato quando sventolerà in Curva Sud la bandiera di Antonio De Falchi e del vecchio stemma in Tribuna Tevere”. La chiusura è il classico richiamo alla battaglia sportiva del derby: “Annientiamoli. Avanti romanisti!”.

Redazione GR.net