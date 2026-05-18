Volata Champions, ultima giornata decisiva: tutte le combinazioni possibili

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Novanta minuti per decidere tutto. L’ultima giornata di campionato metterà in palio gli ultimi posti Champions in una corsa che coinvolge ancora Milan, Roma, Juventus e Como, racchiuse in pochi punti e separate da una quantità enorme di possibili incastri.

Il calendario propone Milan-Cagliari, Verona-Roma, Torino-Juventus e Cremonese-Como. A oggi, come sottolinea il Corriere della Sera, le vere favorite sono Milan e Roma, entrambe padrone del proprio destino: con una vittoria sarebbero matematicamente qualificate alla prossima Champions League senza dover guardare i risultati delle rivali. Situazione diversa invece per Juventus e Como, obbligate a vincere ma anche a sperare in almeno un passo falso delle squadre che le precedono.

Esiste ancora anche uno scenario estremo: l’arrivo di tutte e quattro le squadre a pari punti. Questo accadrebbe in caso di pareggi per Milan e Roma e contemporanee vittorie di Juventus e Como. In quella situazione sarebbero i rossoneri e la squadra di Fabregas a qualificarsi per la Champions.

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Restano poi aperti diversi scenari di classifica avulsa in caso di arrivo a pari merito tra tre squadre. Secondo il Corriere della Sera, le combinazioni possibili sono quattro:

Milan, Roma e Como
Como, Roma e Juventus
Como, Milan e Juventus
Juventus, Milan e Roma

In tutti questi casi si qualificherebbero le prime due squadre della classifica avulsa.

Anche gli arrivi a pari punti tra due squadre possono cambiare gli equilibri finali. La Juventus sarebbe in vantaggio sulla Roma negli scontri diretti ma sfavorita contro il Como. Il Milan invece sarebbe avanti sia contro la Roma che contro il Como.

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Fonte: Corriere della Sera

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