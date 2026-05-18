Josè Mourinho torna al Real Madrid: contratto di due anni

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José Mourinho è pronto a tornare al Real Madrid. La clamorosa indiscrezione è stata lanciata pochi minuti fa da Fabrizio Romano, che parla di accordo ormai raggiunto verbalmente tra lo Special One e il club spagnolo.

Secondo quanto riferito dal giornalista, tutte le condizioni dell’intesa sarebbero già state definite e si attende adesso soltanto la firma sui documenti ufficiali. Il piano del Real Madrid prevede un contratto iniziale di due anni per l’allenatore portoghese.

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Sempre stando a Fabrizio Romano, Mourinho volerà a Madrid subito dopo la partita contro l’Athletic Bilbao per completare gli ultimi passaggi formali e iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina dei Blancos.

Per Mourinho sarebbe un ritorno storico. Lo Special One aveva già allenato il Real Madrid dal 2010 al 2013, conquistando una Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa di Spagna, lasciando un segno profondo soprattutto dal punto di vista caratteriale e della mentalità competitiva.

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Redazione GR.net

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