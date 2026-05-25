“ON AIR!” – Pruzzo: “Ora viene il bello”, Corsi: “Gasp completamente pazzo, ma che cambi ha fatto?”, Piacentini: “E’ successo qualcosa di anti-storico”, Petruzzi: “Giustizia è fatta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri sera ho fatto molta fatica ad arrivare al 90′, da Parma-Roma sono state tre sofferenze…però che gioia ragazzi! Si sono allineati gli astri, è successo qualcosa di anti-storico: non era mai successo che Juve e Milan non si qualificassero insieme. E’ una grande soddisfazione, quello che è stato costruito è sotto gli occhi di tutti, andare in Champions è fondamentale. Gasp lo ha detto ieri sera: “Non mi aspettavo che ci fossero ancora difficoltà sul mercato. Ora siamo andati in Champions, non vi inventate niente…”. Non è un caso che i risultati sono arrivati quando la società ha deciso di seguirlo. Questa è un’ottima prima pietra. Ora è tutto ok perchè è andata bene, ma il campionato era irregolare con la Juve che giocava dopo…”

David Rossi (Rete Sport): “Ieri in campo si vedeva solo Dybala, la Roma è stato trascinata da lui, ti fa vincere la partita. Era quello che dicevamo “magari averlo così“, io mi accontenterei anche della metà delle partite…Il calcio pane e salame rancido di Allegri è rimasto fuori dalla Champions, estromesso da due squadre che giocano a pallone, che sono Roma e Como…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ma che palla mette dentro Dybala di destro sul gol di Malen, ragazzi…quando Dybala vuole giocare, non ce n’è per nessuno. Giustizia è stata fatta, la Roma e il Como meritavano più di Milan e Juventus di arrivare in Champions…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Gasperini è stato accettato, ha visto che squadra e tifosi stavano con lui e ha fatto gruppo. Ora ci sono delle prospettive. Sono felice di essere diventato romanista, se Dio mi mandava la sventura di essere della Lazio stamattina non avevo speranze…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Temo che abbiamo dato il colpo di grazia all’era Lotito. Fino a ora si era nascosto dietro il vorrei ma non posso della Roma, ora il divario rischia di essere totalmente amplificato. Ora sarà difficile tenerlo ancora…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “C’è chi dice che era meglio andare in Europa League perchè giocando la Champions ce ne fanno sette…ma avete capito quanto è importante prendere soldi e aggiungerne altri per fare la campagna acquisti? Ma avete visto ieri Milan e Juve? E’ stata una tragedia per loro…Gasperini? Secondo me è matto: ma i cambi di ieri li avete capiti? Io non c’ho capito una mazza…Lui non è il classico “vinciamo uno a zero, fermi tutti“, no, mai. All’attacco. Ringraziamo El Shaarawy, però secondo me Gasp è completamente pazzo. E a me piacciono le persone pazze… Ieri ho letto che la Roma era interessata al sette del Verona (Belghali, ndr), ma non scherziamo, se così fosse richiamate subito El Shaarawy…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini ha alzato l’asticella, ha detto: “L’obiettivo Champions me lo sono imposto io“, ha portato l’ossessione del successo. Ha lasciato una squadra che con lui andava in Champions ogni anno, per lui arrivare alla Roma e andare in Champions era il minimo. E ora bisogna alzare l’asticella. E’ un martello, sta cercando di cambiare anche la testa della proprietà: lui vuole lo scudetto, vuole terminare la sua carriera con lo scudetto che non ha mai vinto. Siamo sulla sua strada nel momento storico migliore: la proprietà deve dargli retta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ora con la Champions diventa tutto diverso. L’importanza è anche nel presentare ai calciatori che vuoi prendere un certo percorso e un certo tipo di palcoscenico. La forza mentale di questo allenatore si è vista: io non ricordo così tanti finali di stagione. Ora la Roma deve riprendere un percorso di Champions League costante, e se tu stai lì ogni anno, lo spazio per provare a vincere il campionato c’è…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Serata pazzesca, ho sentito il gol del vantaggio in macchina, con le urla della gente dentro le case. Poi è stata una sofferenza, alla Roma è venuto un po’ il braccetto e su questo bisognerà riflettere in chiave mercato: servono giocatori più abituati a certe partite. Il migliore in campo è stato chi è abituato a giocare partite del genere, e che spero venga rinnovato: su Dybala mi pare che ora mi vengono tutti appresso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha fatto quello che doveva fare, anche se con qualche difficoltà di troppo, è subentrata la paura di non poterla risolvere. Poi è arrivato l’episodio e la partita si è messa nel binario giusto. Energie ce ne erano quasi niente, ti sei dovuto appellare alla qualità di Dybala al quale basta essere al 50-60% per fare la differenza. La Roma ha fatto il suo, le altre si sono buttate via. E ora viene il bello. Mi aspetto che con i soldi che arriveranno si facciano gli acquisti che servono per alzare il livello…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La vittoria della Roma? Insomma, mi sembrava una partita scontata, ma il Verona se l’è giocata fino alla fine. La Roma ha approfittato del finale sconsiderato di Juventus e Milan che avevano la Champions in mano e l’hanno buttata via. Alla fine la Roma ha meritato, complimenti, Gasperini ha fatto un buon lavoro. Ora vediamo se la proprietà lo accontenterà con i giocatori che chiede, ora comanda lui e dovrà azzeccare gli acquisti. Vediamo un po’ quello che succede e che tipo di Roma nascerà…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “E’ finito tutto come era previsto nell’ultima settimana: fuori Juve e Milan, col Milan un po’ meno previsto, dentro Roma e Como. La Roma se lo merita, anche quando faceva fatica pensavo che poteva sfruttare il finale. Il puzzle composto è stato positivo: anche ieri espulsione, rigore, tutte cose positive che si sommano ai meriti della squadra. Al di là degli episodi positivi favorevoli, la Roma se l’è meritata, così come se la sono meritata l’esclusione Milan e Juve…”

Redazione Giallorossi.net