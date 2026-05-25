Calciomercato Roma: Gasperini spinge per avere Scamacca

Gian Piero Gasperini vuole Gianluca Scamacca per la sua nuova Roma. Il centravanti dell’Atalanta è uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco giallorosso in vista della prossima stagione e il tecnico piemontese starebbe spingendo con decisione per ritrovare il bomber classe 1999 già allenato a Bergamo fino allo scorso anno.

Il legame tra Gasperini e Scamacca è forte sia dal punto di vista tecnico che umano. Proprio sotto la guida dell’attuale allenatore della Roma, l’attaccante italiano ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera, diventando uno dei riferimenti offensivi dell’Atalanta soprattutto nel percorso europeo culminato con la vittoria dell’Europa League. Caratteristiche fisiche, capacità di giocare spalle alla porta, profondità e qualità tecnica: Scamacca viene considerato il centravanti ideale per il calcio offensivo e verticale di Gasperini.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, la Roma sarebbe già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Il contratto dell’attaccante con l’Atalanta scade nel 2027 e al momento non sarebbe stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti in vista dell’estate, soprattutto dopo la qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

A Trigoria si prepara infatti una piccola rivoluzione offensiva. Il futuro di Dovbyk resta incerto, Ferguson ha già salutato e Gasperini ha chiesto rinforzi importanti per costruire un reparto più profondo e competitivo. Scamacca, romano e tifoso giallorosso, rappresenterebbe un profilo perfetto anche dal punto di vista ambientale oltre che tecnico.

Molto dipenderà ovviamente dalle richieste economiche dell’Atalanta, ma la sensazione è che il nome dell’ex Sassuolo sia destinato a restare centrale nei discorsi di mercato della Roma nelle prossime settimane.