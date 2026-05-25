Calciomercato Roma: Gasperini spinge per avere Scamacca

Gian Piero Gasperini vuole Gianluca Scamacca per la sua nuova Roma. Il centravanti dell’Atalanta è uno dei nomi più caldi per rinforzare l’attacco giallorosso in vista della prossima stagione e il tecnico piemontese starebbe spingendo con decisione per ritrovare il bomber classe 1999 già allenato a Bergamo fino allo scorso anno.
Il legame tra Gasperini e Scamacca è forte sia dal punto di vista tecnico che umano. Proprio sotto la guida dell’attuale allenatore della Roma, l’attaccante italiano ha vissuto una delle migliori stagioni della sua carriera, diventando uno dei riferimenti offensivi dell’Atalanta soprattutto nel percorso europeo culminato con la vittoria dell’Europa League. Caratteristiche fisiche, capacità di giocare spalle alla porta, profondità e qualità tecnica: Scamacca viene considerato il centravanti ideale per il calcio offensivo e verticale di Gasperini.
Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X, la Roma sarebbe già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Il contratto dell’attaccante con l’Atalanta scade nel 2027 e al momento non sarebbe stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti in vista dell’estate, soprattutto dopo la qualificazione della Roma alla prossima Champions League.
A Trigoria si prepara infatti una piccola rivoluzione offensiva. Il futuro di Dovbyk resta incerto, Ferguson ha già salutato e Gasperini ha chiesto rinforzi importanti per costruire un reparto più profondo e competitivo. Scamacca, romano e tifoso giallorosso, rappresenterebbe un profilo perfetto anche dal punto di vista ambientale oltre che tecnico.
Molto dipenderà ovviamente dalle richieste economiche dell’Atalanta, ma la sensazione è che il nome dell’ex Sassuolo sia destinato a restare centrale nei discorsi di mercato della Roma nelle prossime settimane.
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Gian Piero #Gasperini wants and pushing to have Gianluca #Scamacca as new striker. #ASRoma are at work. Scamacca’s contract with #Atalanta expires in 2027 and there is no agreement to extend, as of now. #transfers https://t.co/kmeKarmZkN
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2026
Ok che Gasp va seguito, però questo ragazzo ha avuto non pochi problemi fisici.
Siamo davvero sicuri che sia il caso?
Personalmente non so chi sia Nicolo Schira, ma non credo che sia una fonte attendibile.
Prestito con diritto..
Dipende soprattutto dai costi dell’ operazione…
Sei sicuro che non sia una deduzione del giornalista? per come è scritto il post su X, mi pare proprio di sì
ma perchè te ci credi che Gasp stamattina ha chiamato Nicoloò e gli ha detto… Ahò lo sai una cosa?! Io voglio una cifra Scamacca
ma siamo sicuri della fonte? ci si lamenta che a Roma non parla nessuno però tutti sanno?
la settimana scorsa era Pinamonti, la prossima chissà.
Negli ultimi tre anni ha saltato 70 partite circa, non poche, però quando gioca fa sempre la differenza, se il ragazzo è tornato sano come un pesce può essere acquistato senza problemi. Un giocatore prima di essere acquistato deve superare le visite mediche
E’ finito ora il campionato e girano già decine di nomi. Mi stanno venendo le bolle.
Troppe ne dovrai sentire, la maggior parte saranno panzane estive.
Anche perchè bisognerà vedere di quanto la qualificazione in champions sposterà il nostro budget. Non ci dimentichiamo infatti che a gennaio la Roma ha già speso parecchio, forse i Friedkin avevano già in parte anticipato la campagna estiva scommettendo sulla qualificazione.
Non mi aspetto fuochi d’artificio anche perchè lo stesso Gasp in tempi non sospetti disse che la rosa non era da smantellare. Io sono come s.Tommaso….
Io credo che se Scamacca è fracico o no il mister lo sa benissimo e mai si autolesionerebbe perchè gli sta simpatico.
Se sta bene con Malen sono due centravanti super, assortiti da paura.
romanista 💛❤️ vero
daje giangi purga anche tu i sorci 🐭
Grazie “Gasp” e Grazie “ragazzi.”
FRS
O.T. da non dimenticare le “lupacchiotte.”
Coppa Italia.
Un Bacione a tutte quante.
FRS
per carità è sempre rotto
Molto dipenderà dalle richieste economiche… Ok, torno a leggermi il Manhwa 😊
Ari-Scamacca.
Ieri si parlava di Kean.
Avvallo i due acquisti !!!
Daye ROMA daye !!!
Mo aspetta che ancora devono venì gli articoli su Frattesi, Berardi, Rugani e Nacho
Per carità di Dio… Spero siano le solite baggianate
lui è uno di quelli che risulterebbe nella lista delle rose, tra quelli che sono cresciuti nelle giovanili? Pisilli ci entrerà tra 2 anni, al momento di over23 credo ci sia solo Pellegrini.
È andato via a 16 anni, non credo proprio.
ancora non si sa chi è il DS e ogni giorno esce un nome diverso
In questo periodo usciranno centinaia di nomi dei quali solo 2-3 verranno veramente a Roma .Scamacca proprio NO ! Ci facciamo la marmellata ,a mio avviso ha finito il suo periodo migliore e poi ha avuto seri problemi fisici , vogliamo continuare a prendere giocatori ROTTI ?? Fergusson ,Dovbick ed altri non ci hanno insegnato niente ????
A very normal player and many injuries
Non credo a questa notizia, ma per me e piu utile per La ROMA Moise Kean che Scamacca.
questo mercato e decisivo Milan Juve non hanno i soldi della Champions il napoli punta al quel bollito di Allegri possiamo creare un gap con le competitor e riuscire accorciare le distanze con l’Inter
chiacchiere da bar tra i peggiori di Caracas
Se lo vuole Gasperini. Romano? Su.
Romanista? Boh?
Capisco poiché è da Marzo che scrivono favole. Immagino dopo ieri sera Gasperini la prima cosa che ha fatto é prendere il telefono chiamare a Schira e dirgli ” vedi che sto spingendo per Scamacca””. 😅🤣
Al grido di: Gasp lo vole, richiesto da Gasp, è il nome fatto da Gasp e altre frasi del genere, siamo già arrivati a 15 attaccanti… che ce famo poi co tutti sti nomi?
Forse forse, non è che sono le figurine che mancano a Gasp per completare l’album Panini?
scamacca ha senso per essere italiano e un prodotto del vivavio.Stop. Gli infortuni non sono uno scherzo e sono stati tanti.
ringrazio il console,il ttibimo,il pretoriano,il legionario o forse il soldato Claudio Ranieri
per avere portato l’imperatore
gasp 💛♥️
complimenti al senatore 🐭
Difficile commentare notizie che non hanno fondamento . È vero che è una richiesta del Gasp ? Se è così felice che arrivi ma ho qualche dubbio. Ragazzo calcisticamente dotato , non ci sono dubbi .Problemi fisici ? Anche caratteriali suoi e famigliari ma il Gasp certe cose le sa e sa valutarle per cui le mie parole sono aria fritta.
.
per me, arriva Martinelli.
Lo aspetto a Fiumicino.
A prescindere se le notizie siano vere o meno, date a Gasp quello che chiede, lui sà.
Infatti l’affidabilità è il male mai superato finora. Ora la Roma al completo è fortissima, basata su elementi chiave, v. Koné, Wesley. da gestire con sostituti di livello da comprare come step di un percorso, passato da mosse romantiche, Pastore, Mou, Hummels, Wijnaldum, Sanches a scelte responsabili come Gasp e Malen.
Ieri, come in una larga fetta di campionato giocato con rosa inferiore al 2025, stava andando tutto all’aria. Buon calciomercato
A parte il valore del calciatore che secondo me va benissimo, ricordiamoci sempre delle rose da compilare per la Champions. Non so come farà il Como in questo senso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.