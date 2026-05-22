Calciomercato Roma: il padre di Greenwood apre alla Roma ma serve la Champions

A Verona per chiudere una rimonta che fino a poche settimane fa sembrava impossibile. La Roma si gioca novanta minuti che possono cambiare non soltanto la stagione, ma anche il futuro tecnico ed economico del club.

Perché la Champions League, oltre al prestigio, spalancherebbe scenari completamente diversi sul mercato. E il primo grande sogno di Gian Piero Gasperini per l’attacco porta il nome di Mason Greenwood.

Secondo quanto riferito dalla trasmissione Te la do io Tokyo, il padre dell’attaccante inglese avrebbe già incontrato alcuni intermediari aprendo concretamente a un possibile trasferimento nella Capitale. Il vero nodo resta però uno soltanto: la qualificazione alla prossima Champions League.

Greenwood, reduce da una stagione di altissimo livello con il Marsiglia — 16 gol e 7 assist in Ligue 1 — avrebbe infatti intenzione di lasciare il club francese per tornare a giocare la massima competizione europea. Ecco perché la Roma potrà davvero affondare il colpo soltanto in caso di quarto o addirittura terzo posto.

L’attaccante viene considerato da Gasperini il profilo perfetto per costruire il nuovo reparto offensivo: talento devastante nell’uno contro uno, velocità, qualità tecnica e capacità di creare superiorità numerica. Non a caso il suo nome è da settimane uno dei più caldi nei discorsi interni a Trigoria.

Fonte: Tele Radio Stereo