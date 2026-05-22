Gasp chiede il grande colpo: Greenwood o Nusa per l’attacco

La Roma prepara l’assalto al mercato offensivo. Prima però servirà capire se il prossimo anno sarà Champions League oppure no. Da Verona passa infatti non soltanto il futuro europeo dei giallorossi, ma anche il livello degli investimenti che i Friedkin potranno mettere sul tavolo per costruire la nuova squadra di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe chiesto una campagna acquisti molto più veloce rispetto alle ultime sessioni di mercato vissute a Trigoria. L’idea è quella di avere gran parte della rosa pronta già nelle prime settimane del ritiro estivo.

Il focus principale resta l’attacco. Gasperini vuole almeno tre rinforzi offensivi per completare un reparto che durante questa stagione ha vissuto troppi problemi, soprattutto prima dell’arrivo di Donyell Malen. Tra i profili indicati dal tecnico ci sarebbe anche Pepê del Porto. L’esterno brasiliano piace molto per caratteristiche tecniche e duttilità tattica: può giocare largo, tra le linee e adattarsi a più sistemi offensivi. Inoltre possiede il passaporto italiano, dettaglio considerato importante nelle strategie della Roma.

Nel radar giallorosso resta anche Sven Mijnans dell’AZ Alkmaar, profilo seguito però pure dal Bologna. Ma i veri sogni per il grande colpo offensivo sono altri. In caso di qualificazione alla Champions League, la Roma sarebbe pronta a provarci seriamente per uno tra Antonio Nusa del Lipsia, Mason Greenwood del Marsiglia e Crysencio Summerville del West Ham, con quest’ultimo che viene considerato il più raggiungibile dal punto di vista economico, soprattutto nel caso in cui il club inglese dovesse retrocedere.

Previsto poi anche un quarto innesto sulla fascia sinistra, con particolare attenzione rivolta ancora una volta al mercato brasiliano. La Roma spera infatti di riuscire a trovare un altro colpo in stile Wesley, pescando un talento giovane e pronto a esplodere.

Prima di investire, però, servirà inevitabilmente una cessione importante. Gasperini ne è consapevole. I nomi più esposti restano quelli di Manu Koné, Matias Soulé ed Evan Ndicka, ma nelle ultime ore dalla Francia stanno emergendo anche voci su un possibile interessamento del PSG per Mile Svilar. La Champions cambierebbe il mercato della Roma, ma non eliminerebbe del tutto la necessità di sacrificare almeno uno dei big.

Fonte: La Gazzetta dello Sport