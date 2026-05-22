El Shaarawy: “C’è entusiasmo, a Verona faremo una grande gara. Con la Roma una bellissima storia”

Stephan El Shaarawy ha rilasciato un’intervista a SportMediaset a tre giorni dalla decisiva trasferta contro l’Hellas Verona. Un successo giallorosso al Bentegodi, infatti, consentirebbe alla squadra di Gasperini di centrare la qualificazione in Champions League. Di seguito le parole dell’attaccante della Roma, che ha salutato i tifosi e lascerà la Capitale a scadenza di contratto.

Sulla trasferta di Verona: “Sarà una partita fondamentale, la più importante della stagione. Siamo arrivati a giocarci la qualificazione in Champions, che manca da 8 anni. Siamo a un passo. La cosa positiva è che ora dipende da noi: prima eravamo noi a rincorrere, ora con una vittoria saremmo certi della qualificazione. La stiamo preparando con grande entusiasmo, complice anche la vittoria nel derby. C’è tanto entusiasmo e tanta fiducia, ci mancano 90′ e dovremmo essere preparati e soprattutto pronti e attenti per disputare una grande gara”.

Vincere il derby aiuta a lavorare meglio: “Sicuramente, oltre alla vittoria in sé nel derby è importante anche per la fiducia. Arriviamo a questa partita pronti, preparati e convinti di fare una grande gara e portare a casa questa qualificazione. Ce la meritiamo, per tutto il percorso che abbiamo fatto quest’anno”.

Sugli stravolgimenti in classifica: “Da una domenica all’altra possono cambiare tante cose. Abbiamo visto anche davanti a noi, le nostre avversarie, i punti che hanno perso. Abbiamo sempre cercato di lavorare con grande attenzione e convinzione, cercando di vincere le nostre partite. Poi chiaramente la classifica può sempre cambiare, il campionato italiano è molto difficile. Ora siamo qui a giocarci una qualificazione importante e siamo contenti di questo, del percorso che abbiamo fatto. Ma ci manca l’ultimo passo per rendere questa stagione memorabile”.

Sul suo addio alla Roma e sull’abbraccio dell’Olimpico di domenica: “La Roma mi ha dato tantissimo, sia la società e la squadra sia la città in generale. Sono cresciuto tantissimo in questi anni e sono stato davvero bene. E’ una piazza che ti accoglie e che ti dà subito tanto amore e tanto affetto, stessa cosa che ho ritrovato al mio ritorno nel 2021. Sono stato veramente bene questi anni. Ricevere questo saluto dall’Olimpico è stata veramente una grandissima emozione. Anche l’abbraccio di tutti i miei compagni. E’ stata una bellissima storia”.

Fonte: Sportmediaset