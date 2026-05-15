El Shaarawy annuncia l’addio: “Me ne vado, ma una parte di me resterà qui. Grazie Roma”

Stephan El Shaarawy saluta la Roma. Il Faraone, attraverso un lungo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato l’addio al club giallorosso al termine della stagione. Il contratto in scadenza il 30 giugno non verrà rinnovato e dal prossimo 1° luglio l’attaccante sarà ufficialmente svincolato.

Si chiude così una lunga storia durata complessivamente dieci anni, vissuta tra emozioni, trofei e un legame diventato sempre più forte con la piazza romanista. In giallorosso El Shaarawy lascia numeri importanti: 65 gol e 50 assist in 346 presenze.

Nel suo messaggio il giocatore ha ripercorso tutte le tappe del proprio cammino romanista, parlando di appartenenza, gratitudine e amore verso la città e i tifosi. “Ci sono luoghi che diventano casa senza che tu te ne accorga. E poi, un giorno, ti rendi conto che è stato molto di più… erano persone, emozioni, vita”, ha scritto il Faraone, ricordando poi i momenti vissuti con la maglia della Roma: “Abbiamo scritto pagine importanti insieme, vivendo emozioni che resteranno indelebili, come la vittoria di un trofeo internazionale che ci ha uniti ancora di più”.

El Shaarawy ha voluto soffermarsi anche sull’orgoglio di aver indossato la fascia da capitano: “È stato molto più di un ruolo: è stato un onore immenso e uno degli attestati di stima più grandi che potessi ricevere”. Poi l’annuncio più significativo: “Il derby sarà la mia ultima partita in casa all’Olimpico”. Una chiusura dal forte valore simbolico per un giocatore che negli anni è diventato uno dei volti più riconoscibili e apprezzati dello spogliatoio giallorosso.

Nel finale del messaggio il saluto alla società, ai compagni, allo staff e soprattutto ai tifosi: “Me ne vado, ma una parte di me resterà qui. Perché certe storie non finiscono davvero, cambiano solo forma. Sarò per sempre riconoscente a questa società e soprattutto a questa città che mi ha dato tantissimo. Grazie Roma”.

Redazione GR.net