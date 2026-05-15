Calciomercato Roma, si tratta per il rinnovo di Dybala: offerti 2,5 milioni, la Joya ne chiede 3

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto dell’argentino. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, anche Frederic Massara sarebbe coinvolto in prima persona nei dialoghi con l’entourage della Joya per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Il nodo principale resta quello economico. Dybala avrebbe infatti chiesto una base fissa da 3 milioni di euro a stagione, cifra leggermente superiore rispetto all’attuale proposta avanzata dal club giallorosso, arrivati a offrire 2,5 milioni di euro.

Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni e un ruolo decisivo potrebbe essere giocato da bonus e premi, considerati fondamentali per ridurre la distanza e avvicinare definitivamente domanda e offerta.

Da parte dell’attaccante continua comunque a emergere una chiara volontà di permanenza. Dybala avrebbe infatti ribadito ancora una volta la propria priorità per la Roma e il desiderio di restare nella Capitale anche nelle prossime stagioni.

Redazione GR.net