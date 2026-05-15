Calciomercato Roma, si tratta per il rinnovo di Dybala: offerti 2,5 milioni, la Joya ne chiede 3

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Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra la Roma e Paulo Dybala per il rinnovo di contratto dell’argentino. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, anche Frederic Massara sarebbe coinvolto in prima persona nei dialoghi con l’entourage della Joya per cercare di arrivare alla fumata bianca.

Il nodo principale resta quello economico. Dybala avrebbe infatti chiesto una base fissa da 3 milioni di euro a stagione, cifra leggermente superiore rispetto all’attuale proposta avanzata dal club giallorosso, arrivati a offrire 2,5 milioni di euro.

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Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni e un ruolo decisivo potrebbe essere giocato da bonus e premi, considerati fondamentali per ridurre la distanza e avvicinare definitivamente domanda e offerta.

Da parte dell’attaccante continua comunque a emergere una chiara volontà di permanenza. Dybala avrebbe infatti ribadito ancora una volta la propria priorità per la Roma e il desiderio di restare nella Capitale anche nelle prossime stagioni.

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Redazione GR.net

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11 Commenti

  1. Mi dispiace, ma per me anche 2 ml sarebbero un rischio e non mi sembra ci sia la fila per lui ! Un po’ di riconoscenza che cavolo, ma la riconoscenza non è nel mondo del calcio !

  3. Basta. Non bisogna illudersi. Alle terza partita di seguito si riferma. Non tira più in porta. La Roma ha bisogno di giocatori giovani, forti e sani.

  4. Mi dispiace ma a 3 ne trovo uno integro ! a 2 più bonus può starci sennò ci salutiamo è stato bello ma 3 sono buttati per uno che non sai quante partite ti offre. celik è un altro che non vale quello che chiede e pellegrini per me è un giocatore a 1 e 8 alla pisilli sennò ti saluto . Cristante e mancini uno può starci 2 e mezzo che è mancini cristante per me a 1 e 3 ne trovi migliori di questo piombo tradotto li saluterei tutti solo Dybala a 2 se vuole sennò ciao.

  6. contratto base da 2 milioni
    al raggiungimento di certi obbiettivi personali (tipo presenze o gol/assist) si aggiungo altri 2 bonus
    spetterebbe a Dybala la decisione di rischiare di perdere 1 mln o di guadagnarne 1 rispetto alle richieste iniziali

  8. visto il centenario del 2027 e il legame con adidas con la Roma e con Dybala pure, c’è da considerare il ritorno di investimento sul merchandasing che in parte si diminuisce il costo di Paulo tra 2,5 e 3 se po fa

    Daje Roma Daje

  9. Paole’ nun fa er pidocchioso. tutti st’anni hai preso un sacco de sordi senza fa quasi un c…o e mo te metti a tira’ pe’ du sordi

  10. Daybala rimane e penso anche Pellegrini.
    A cifre più adeguate me li tengo molto volentieri.
    Certo che Pellegrini però dovrà essere una buona riserva e non il titolare.

  11. a queste cifra andrebbe benissimo, te lo preservi facendogli giocare solo le partite importanti ed in quelle meno importanti lo fai entrare solo quando le cose si mettono male e c’è da recuperare.

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