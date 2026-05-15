FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 15 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Frattesi lancia indizi d’addio: Roma alla finestra

Davide Frattesi potrebbe lasciare l’Inter in estate dopo una stagione con poco spazio sotto la gestione Chivu. Il centrocampista ha alimentato i rumors con un messaggio criptico pubblicato su Instagram dopo la vittoria della Coppa Italia: “Conta il percorso, grazie”. La Roma segue con attenzione la situazione dell’ex Sassuolo in attesa di possibili sviluppi sul mercato. (Gasport)

Ore 8:10 – Pisilli-Soulè, ballottaggio apertissimo

Gasperini va verso la conferma quasi totale della formazione che ha battuto il Parma per il derby contro la Lazio. Pellegrini e Dovbyk sono tornati in gruppo ma il capitano dovrebbe partire dalla panchina. Sulla trequarti, accanto a Dybala e dietro Malen, Pisilli è leggermente favorito su Soulé. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Derby, Roma blindata tra Olimpico e Foro Italico

Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12 con un imponente piano sicurezza attorno al Foro Italico. La buona notizia per l’ordine pubblico è che i tifosi della Roma entreranno regolarmente in Curva Sud, evitando proteste all’esterno dello stadio. Restano invece attesi circa 7mila laziali a Ponte Milvio contro Lotito. Previsti oltre mille agenti, steward, droni, idranti, pattuglie a cavallo ed elicotteri per presidiare tutta l’area tra Ponte Milvio, Piazza Mancini e Prati. (La Repubblica)

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