Genoa, De Rossi: “Col Milan faremo una partita seria”

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Milan, partita che potrebbe avere riflessi importanti anche sulla corsa Champions della Roma. Un eventuale risultato positivo del Genoa contro i rossoneri, infatti, darebbe una mano indiretta ai giallorossi nella lotta europea.

L’allenatore rossoblù ha però chiarito subito l’approccio della sua squadra: “Vogliamo fare una partita seria e fare bene”. De Rossi ha poi fatto riferimento anche alle difficoltà legate all’organizzazione del calendario: “L’unico ostacolo che abbiamo avuto è stato quello che non sapevamo quando avremmo giocato, ma forse è stato più difficile per loro visto che devono viaggiare”.

L’ex capitano della Roma ha quindi escluso qualsiasi discorso legato ai sentimenti personali verso il suo passato giallorosso: “Io lavoro per il Genoa e se un domani ci sarà nelle ultime gare un Genoa-Roma fondamentale per la classifica vorrò batterla, a malincuore, ma vorrò vincere”.

Nel corso della conferenza, De Rossi ha commentato anche il successo di Chanel Totti a Pechino Express, spendendo parole molto affettuose nei confronti della figlia dell’ex capitano romanista. “Non seguo la trasmissione, ma vedevo clip su Instagram. L’ho vista la prima volta che aveva 20 giorni, in culla”, ha raccontato. Poi l’elogio personale: “Mi fa piacere perché nella sua ironia rivedo il mio fratello di tante battaglie nello spogliatoio. Una ragazza che negli anni ho visto perché è molto legata a Gaia, mia figlia. Sono stati bravi Francesco e Ilary a crescerla così”.

Redazione Giallorossi.net