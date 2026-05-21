Calciomercato Roma, l’Inter studia il colpo Konè: Frattesi più 20-25 milioni

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L’Inter continua a spingere per Manu Koné e potrebbe aver trovato la carta giusta per convincere la Roma. Secondo quanto racconta oggi Gazzetta.it il nome chiave della possibile operazione sarebbe quello di Davide Frattesi. Il centrocampista giallorosso resta infatti da tempo il grande obiettivo del mercato nerazzurro. Cristian Chivu lo considera il rinforzo ideale per il suo centrocampo e la dirigenza interista segue la situazione ormai da diversi mesi.

Il problema, però, è rappresentato dalla valutazione fatta dalla Roma. Se un anno fa sarebbero bastati circa 40 milioni per convincere i giallorossi, oggi la richiesta dei Friedkin sfiora addirittura i 50 milioni di euro. Una cifra legata soprattutto alle necessità di bilancio della Roma. Entro il 30 giugno il club dovrà infatti registrare importanti plusvalenze per rispettare gli accordi del settlement agreement firmato con la UEFA sul fronte Fair Play Finanziario.

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Ed è proprio per questo motivo che Gasperini rischia di perdere almeno uno dei pezzi pregiati della rosa. I nomi considerati maggiormente a rischio sono quelli di Svilar, Ndicka, Wesley, Soulé e soprattutto Koné. Per abbassare l’esborso economico, l’Inter starebbe pensando di inserire nell’operazione Davide Frattesi, valutato tra i 20 e i 25 milioni sia dai nerazzurri che dalla Roma.

In questo modo il costo cash dell’affare si abbasserebbe sensibilmente, permettendo all’Inter di arrivare a Koné investendo una cifra finale attorno ai 20-25 milioni più il cartellino del centrocampista italiano. Per la Roma, invece, l’eventuale cessione del francese garantirebbe comunque una plusvalenza enorme. Arrivato dal Borussia Mönchengladbach per circa 18 milioni più bonus, Koné rappresenterebbe oggi uno dei sacrifici economicamente più pesanti ma anche più utili per sistemare i conti.

Resta da capire quale sarà la posizione di Gasperini, che considera il francese uno dei giocatori più importanti della rosa e che vorrebbe evitare cessioni eccellenti in vista della prossima stagione.

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Fonte: Gazzetta.it

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