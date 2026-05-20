Konè verso l’addio: Gasp trattiene Ndicka e apre alla cessione del francese

La Champions League può cambiare il futuro della Roma, ma potrebbe non bastare per evitare un sacrificio pesante sul mercato. Il ritorno tra le prime quattro garantirebbe infatti ai giallorossi circa 60 milioni di euro tra premi UEFA, sponsor e ricavi collegati alla competizione, una cifra enorme che darebbe stabilità economica e nuove prospettive al progetto targato Friedkin-Gasperini.

Eppure il Fair Play Finanziario continua a incombere sui conti del club. Gli obblighi legati al settlement agreement con la UEFA restano infatti validi anche in caso di qualificazione Champions e costringeranno comunque la Roma a una cessione importante entro l’estate.

Fino a poche settimane fa il nome più caldo in uscita sembrava essere quello di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, reduce da una stagione di altissimo livello, appariva il candidato ideale per generare una grande plusvalenza senza smantellare completamente la rosa.

Adesso però lo scenario sembra cambiato. Ndicka non viene più considerato così vicino alla partenza e Gasperini lo ritiene uno dei punti fermi della sua futura difesa. Chi invece sta entrando sempre più concretamente al centro del mercato è Manu Koné.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, quella contro il Verona potrebbe addirittura essere la sua ultima partita con la maglia della Roma. Il centrocampista francese è finito infatti nel mirino di diversi club europei e nelle ultime settimane sarebbe stato proposto anche all’Atletico Madrid. Ma non soltanto in Spagna. Attorno a Koné si starebbero muovendo anche Newcastle, Paris Saint-Germain e persino l’Inter, tutti club che seguono con attenzione l’evoluzione della situazione.

La Roma, però, non ha intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. Per lasciar partire il francese serviranno offerte superiori ai 40 milioni di euro. E c’è anche un altro fattore destinato a incidere: il Mondiale. Una grande competizione internazionale potrebbe infatti aumentare ulteriormente il valore del centrocampista e rendere ancora più complicata una sua permanenza nella Capitale.

La sensazione è che molto dipenderà anche dalla Champions. Perché qualificarsi cambierebbe il mercato della Roma, ma probabilmente non abbastanza da evitare almeno una cessione eccellente.

Fonte: Il Messaggero