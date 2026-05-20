Ds Roma, Gasperini vota Tognozzi

La Roma continua a lavorare al futuro societario mentre la squadra si gioca la Champions League sul campo. Tra il derby vinto contro la Lazio e il match point decisivo di domenica sera a Verona, a Trigoria si accelera infatti anche sul fronte dirigenziale.

La prossima settimana dovrebbe arrivare l’ufficialità della separazione consensuale tra il club giallorosso e Frederic Massara, ma i Friedkin e Gian Piero Gasperini sono già da tempo al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il nome più caldo in questo momento sarebbe quello di Matteo Tognozzi. Classe 1987, il dirigente è in Italia in questi giorni e starebbe parlando con diversi club in vista della prossima stagione.

Prima di prendere una decisione definitiva, però, Tognozzi vorrebbe capire anche cosa succederà alla Juventus, società nella quale ha lavorato a lungo e dove potrebbe presto aprirsi una nuova fase societaria con ulteriori cambiamenti dirigenziali. La Roma resta comunque molto interessata al suo profilo, apprezzato sia dai Friedkin che da Gasperini.

Non esce però di scena Tony D’Amico. Il dirigente, in uscita dall’Atalanta, continua a essere considerato una candidatura forte, soprattutto nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il suo possibile approdo al Milan. Più defilata ma ancora concreta anche la pista che porta a Sean Sogliano, appena retrocesso con il Verona ma stimato da Trigoria e già contattato nei giorni scorsi dalla società giallorossa. Sullo sfondo rimane infine il nome internazionale di Ramon Planes, altro profilo seguito con attenzione nel casting per il nuovo assetto sportivo della Roma.

La sensazione è che la scelta definitiva possa arrivare subito dopo la conclusione del campionato, con i Friedkin intenzionati a consegnare rapidamente a Gasperini il nuovo uomo mercato da cui ripartire per costruire la Roma del futuro.

Fonte: La Repubblica