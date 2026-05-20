Verona-Roma, settore ospiti polverizzato: è febbre Champions

La febbre Champions travolge il popolo romanista. A sedici anni dall’esodo di massa per la rincorsa scudetto, la trasferta di Verona riaccende ricordi e speranze, anche se stavolta le restrizioni impediranno una vera invasione giallorossa.

I 1.500 biglietti destinati al settore ospiti del Bentegodi sono stati polverizzati in meno di un’ora. Un assalto inevitabile dopo la vittoria nel derby e il clamoroso sorpasso in classifica che ha consegnato alla Roma il quarto posto e soprattutto il proprio destino nelle mani.

Non ci saranno però deroghe né aperture straordinarie. La trasferta resterà limitata ai tifosi non residenti nella provincia di Roma che sono riusciti ad acquistare uno dei pochi tagliandi disponibili. Per questo Verona-Roma diventerà quasi un evento “esclusivo”, vissuto da appena 1.500 romanisti che avranno il privilegio di assistere dal vivo a una partita che può riportare la Roma in Champions League dopo sette anni.

L’atmosfera però si preannuncia comunque caldissima. I tifosi giallorossi hanno già invaso radio e social nelle ultime ore, trascinati da un entusiasmo esploso definitivamente dopo il derby vinto contro la Lazio. Il paragone inevitabile è con Chievo-Roma di sedici anni fa, quando oltre 15mila romanisti partirono per Verona per inseguire uno scudetto poi sfumato all’ultima giornata con l’Inter impegnata a Siena.

Questa volta i numeri saranno molto più piccoli, quasi un “Olimpico in miniatura”, ma la spinta emotiva promette di essere la stessa. I 1.500 del Bentegodi proveranno infatti a trascinare la squadra di Gasperini verso una Champions League che adesso dista soltanto novanta minuti.

Fonte: La Gazzetta dello Sport