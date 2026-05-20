Roma extra-lusso: mercato da 150 milioni

“Champions Friedkin, una Roma extra-lusso”. È questo il titolo scelto oggi dal Corriere dello Sport per raccontare il progetto ambiziosissimo che la proprietà giallorossa avrebbe già preparato in vista della prossima stagione.

Il piano dipende inevitabilmente dalla qualificazione in Champions League, che la Roma si giocherà domenica sera a Verona. Ma in caso di quarto posto, i Friedkin sarebbero pronti a lanciare un mercato di altissimo livello per consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra capace di competere ai massimi livelli proprio nell’anno del centenario.

Secondo il quotidiano romano, il budget complessivo potrebbe arrivare addirittura intorno ai 150 milioni di euro, con investimenti particolarmente pesanti concentrati soprattutto nel reparto offensivo, considerato la priorità assoluta del nuovo progetto tecnico.

Tra i grandi obiettivi ci sarebbe Antonio Nusa del Lipsia, profilo molto apprezzato per velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Restano vivi anche i contatti per Julian Brandt, in scadenza con il Borussia Dortmund, nome che garantirebbe esperienza internazionale e qualità offensiva.

Non si molla nemmeno Karim Alajbegovic, giovane talento bosniaco del Bayer Leverkusen considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. L’idea della Roma sarebbe quella di costruire un attacco molto più rapido, imprevedibile e profondo, perfettamente in linea con le richieste di Gasperini.

Negli altri reparti, invece, la strategia sembrerebbe diversa. A centrocampo il club vorrebbe contenere i costi sfruttando eventuali occasioni a parametro zero. Tra i nomi monitorati ci sarebbero infatti sia Remo Freuler sia Xaver Schlager, entrambi considerati profili affidabili e pronti per garantire esperienza e intensità alla mediana giallorossa.

Per la fascia destra piace invece il giovane Montrell Culbreath, anche lui di proprietà Bayer Leverkusen, esterno di appena 18 anni che Trigoria starebbe seguendo con particolare attenzione in ottica futura.

Il Corriere dello Sport descrive dunque una Roma pronta ad alzare nettamente il livello del proprio progetto tecnico, ma tutto passa ancora dagli ultimi novanta minuti di Verona. Prima serve la Champions, poi potrà davvero partire il nuovo piano Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport