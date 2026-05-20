Calciomercato Roma, spunta Juba: nuovo nome per la fascia di Gasperini

Gian Piero Gasperini continua a chiedere rinforzi funzionali al suo calcio e uno dei reparti destinati a cambiare maggiormente nella prossima stagione potrebbe essere quello delle fasce. Il tecnico giallorosso vuole esterni dinamici, aggressivi e capaci di garantire spinta continua per tutti i novanta minuti.

Tra i nomi finiti nel mirino della Roma, secondo quanto riferisce Leggo, ci sarebbe anche quello di Luciano Juba del Bahia. Brasiliano classe 1999, Juba nasce come terzino sinistro ma negli anni si è trasformato sempre più in un esterno a tutta fascia, ruolo perfettamente compatibile con il sistema di gioco di Gasperini.

Il giocatore è considerato uno dei punti di riferimento del club brasiliano ed è apprezzato soprattutto per continuità, corsa e capacità di incidere anche negli ultimi metri. Non a caso è anche il rigorista della squadra. I numeri stagionali confermano il suo ottimo momento: 15 presenze, 7 gol e 1 assist, dati particolarmente importanti per un calciatore che parte largo e che ama accompagnare costantemente l’azione offensiva.

La Roma avrebbe iniziato a sondare il profilo del brasiliano nell’ambito di una ricerca più ampia sugli esterni richiesti da Gasperini. L’idea del tecnico è infatti quella di avere più soluzioni sulle corsie, specialmente a sinistra, aumentando qualità e alternative rispetto a questa stagione.

Fonte: Leggo