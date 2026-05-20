“ON AIR!” – Corsi: “A Verona gara spartiacque, significati economici enormi”, Pruzzo: “Champions? Servono 3-4 top player altrimenti farai la comparsa”, Orsi: “Friedkin assenti, il merito non è loro”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “L’Arsenal con Arteta ha avuto tanta pazienza, ha avuto la costanza…impariamo da questa roba qua. Oggi abbiamo un allenatore che ti dà la sensazione che se lo lasci lavorare per un po’ di tempo può raggiungere risultati importanti. Non so se gli va di lavorare altri 5 anni, lui ha detto tre…fidiamoci di lui e cerchiamo di stare tranquilli. Se poi magari la società si dà una struttura non sarebbe malissimo…. Verona-Roma? Se Milan-Cagliari non è una partita, perchè dovrebbe esserlo Verona-Roma? Il Cagliari ha fatto molti più punti del Verona…ma se il Verona è così forte come mai è già retrocesso? Pare che stiamo parlando dell’Atletico Madrid di Simeone. Non facciamogli venire l’ansia ai giocatori…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è in uno stato di forma crescente e non dovrebbe avere grossi problemi a battere il Verona. Ma in una partita secca l’imponderabile è dietro l’angolo…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Dopo il pari con la Juve eravamo depressi, il ko con l’Inter ci aveva addirittura gettato nello sconforto, e invece il gruppo è rimasto coeso, altrimenti sarebbe stato complicato risollevarsi. Ora contro il Verona sembra semplice, ma servirà massima concentrazione e non pensare che sia già fatta. Io mi fido di Gasp e della sua capacità di tenere alta l’attenzione. La stagione è andata oltre i progetti, doveva essere propedeutica a un progetto triennale, se dovessi arrivare subito in Champions avresti fatto un passo fatto con grande anticipo. A parte Inter e Roma, le altre panchine sono tutte in discussione e questo può essere un piccolo vantaggio per i giallorossi del prossimo anno…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di Verona è più importante di tutto, è uno spartiacque. Se vinci e vai in Champions, ci arriveresti per la prima volta da quando ci sono i Friedkin…i significati economici e tecnici sono enormi…Io sono fiducioso nelle prossime mosse di Gasperini e Ryan Friedkin, anche se poi ci vorrà Dan…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Lo Stadio a Pietralata sarà uno stadio d’elite, c’è scritto nei progetti: i parcheggi dell’area dello stadio sono tutti riservati ai Vip, tutti gli altri previsti sono lungo la metropolitana, dovrete comunque arrivare a prendere la metro. Questo è lo stadio, ma è giusto, visto che è uno stadio per vip. Ci sarà una elite che potrà andare allo stadio, e un’altra parte che non ci andrà…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo Manu Konè. Io penso che sia un ottimo giocatore, ma arriva fino a un certo punto, non ha tanti gol e assist, gli manca quello step. Ma nel nostro campionato, con quella fisicità, sposta parecchio. Non avrà i numeri del centrocampista top, e quest’anno ha avuto diversi problemi fisici, ma parliamo del centrocampista titolare della nazionale francese. Sicuramente entrerà nei discorsi di mercato, è un giocatore importante, e la Roma dovrà decidere che prezzo fissare per lui…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Leggo che Konè è di nuovo nel mirino dell’Inter, ma come mai i giocatori della Roma valgono sempre così poco? Il Corriere dello Sport parla di 35-40 milioni, ma è lo stesso prezzo fatto dall’Inter per Frattesi…ma com’è possibile? Io penso che un pezzo pregiato lo cederanno, e Gasperini lo scorso anno aveva detto sì alla cessione di Konè. Per me però rimpiazzare un difensore è più facile rispetto a un centrocampista come Konè, che unisce quantità a qualità…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ci si chiede se la Roma sarebbe riuscita a tenere lo stesso passo nel caso in cui fosse andata avanti in Europa League….boh, chi lo sa. L’Atalanta di Gasperini c’era riuscita. Quello che sta succedendo dentro la Roma in questi giorni è giusto: pieni poteri a Gasperini, a Trigoria si sta parlando di calcio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ un segnale importante che ci sia la disponibilità da parte della società di voler continuare con questo allenatore e con certi giocatori. Tra una quindicina di giorni penso sarà tutto definito, ma ora c’è una partita che devi vincere. Nel momento in cui agguanti il quarto posto, devio mettere dentro 3-4 giocatori che ti alzano il livello, altrimenti fai la comparsa…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La vicinanza della presidenza è un plus in più per la Roma. Se4mbra che Friedkin abbia tutta l’intenzione di portare calciatori per difendere con forza il posto Champions. Quando si parla di Roma viene automatico pensare al flop della Juve: la Roma sembrava spacciata, poi ha fatto quello che ha fatto e buon per la Roma. Per la Juve saranno giorni non facili…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ora non è che se la Roma va in Champions perchè i Friedkin stanno a Roma da una settimana, è in Champions per merito loro, non dei Friedkin. Questa è una società che è stata assente per tutto il tempo e hanno preso decisioni perchè gli hanno riportato delle cose…il merito della Champions non è loro, ma dell’allenatore e della squadra. E anche un po’ di Ranieri, non ce lo dimentichiamo…”

Redazione Giallorossi.net