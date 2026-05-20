Ultime da Trigoria: Konè torna in gruppo, ancora out Pellegrini

Arrivano segnali positivi da Trigoria a quattro giorni dalla sfida più importante della stagione. La Roma continua a preparare il match contro l’Hellas Verona, decisivo per la corsa Champions, e Gian Piero Gasperini può finalmente sorridere almeno sul fronte Manu Koné.

Il centrocampista francese è infatti tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e, salvo nuovi problemi, la sua presenza al Bentegodi appare ormai praticamente certa. Una notizia molto importante per il tecnico giallorosso, soprattutto considerando le assenze con cui la Roma dovrà fare i conti domenica sera.

Sarà infatti sicuramente indisponibile Wesley, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata nel derby contro la Lazio. Stagione finita invece per Evan Ndicka: il difensore ivoriano ha riportato una lesione muscolare di secondo grado e non sarà a disposizione per l’ultima giornata.

Restano dubbi anche su Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso non si è allenato in gruppo nemmeno nella seduta odierna e la sensazione è che difficilmente riuscirà a recuperare per Verona-Roma. E’ tornato ad allenarsi in gruppo Venturino, mentre Zaragoza sembra essere ormai un desaparecido: per lui l’avventura in giallorosso può dirsi conclusa da tempo.

Giallorossi.net – A. F.