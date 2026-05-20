Calciomercato Roma: Dovbyk proposto alla Juventus, in uscita Ziolkowski, rebus Venturino

Il futuro di Artem Dovbyk resta tutto da scrivere. L’attaccante ucraino, tornato in campo contro la Lazio dopo il lungo stop per infortunio, potrebbe infatti essere uno dei nomi caldi del mercato estivo giallorosso.

Secondo quanto riferisce la giornalista Eleonora Trotta, il centravanti sarebbe stato proposto alla Juventus, società alla ricerca di nuovi rinforzi offensivi in vista della prossima stagione. Quella bianconera, però, non sarebbe l’unica pista possibile per il numero 9 giallorosso. Dovbyk avrebbe infatti estimatori anche all’estero e diversi interessamenti da altri club di Serie A.

Ma non c’è soltanto Dovbyk tra i possibili nomi in uscita. Continua infatti a tenere banco anche la situazione di Manu Koné. Il centrocampista francese resta il primo obiettivo di Cristian Chivu per rinforzare il centrocampo dell’Inter e il suo nome continua a essere uno dei più caldi sul mercato romanista.

Da monitorare anche la posizione di Jan Ziolkowski. Il difensore vorrebbe maggiore spazio e potrebbe chiedere la cessione nel corso dell’estate. Su di lui vengono segnalati interessamenti sia dalla Premier League che dalla Bundesliga.

Capitolo giovani: anche Venturino potrebbe lasciare Trigoria. Il calciatore continua a piacere molto al Como e restano vivi i contatti con Fabregas, che segue da tempo il suo profilo. L’esterno offensivo però sembra aver convinto la Roma che deve valutare ancora il suo futuro in giallorosso.

Fonte: Eleonora Trotta / Youtube