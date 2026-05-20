FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 20 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ryan Friedkin sarà presente a Verona

Il vice presidente giallorosso Ryan Friedkin conferma la vicinanza alla squadra e domenica sera sarà allo stadio Bentegodi per assistere a Verona-Roma, ultima giornata di campionato che può regalare la Champions ai giallorossi.

Ore 9:10 – Caso Scala, l’IAFA difende la Roma: “Può operare”

Christian Bosco, presidente dell’IAFA, ha difeso Pietro Scala dopo il servizio di Report sulle operazioni Wesley e Bailey. “Scala possiede da anni la qualifica necessaria per esercitare in Italia ed è regolarmente iscritto al registro CONI”, ha spiegato a Il Tempo, aggiungendo che la Roma “ha pieno diritto di avvalersi della sua consulenza anche per tesseramenti dall’estero”. Bosco ha poi chiarito le differenze tra abilitazione CONI e licenza FIFA nel ruolo degli agenti sportivi. (Il Tempo)

Ore 8:15 – Cristante nella storia della Roma: agganciato Masetti

Bryan Cristante si prepara a vivere una serata speciale contro il Verona. Il centrocampista giallorosso toccherà quota 364 presenze con la Roma, raggiungendo Guido Masetti al decimo posto assoluto nella storia del club per partite disputate. Il capitano va anche a caccia di una qualificazione Champions che nella Capitale ha vissuto soltanto nella stagione 2018-19. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Roma: il nuovo ds atteso dopo Verona

Ryan Friedkin sta gestendo in prima persona la pianificazione della prossima stagione tra mercato, rinnovi, stadio e scelta del nuovo direttore sportivo. Il vicepresidente giallorosso era ancora ieri a Trigoria e punta a chiudere il dossier ds prima di lasciare la Capitale, con l’obiettivo di annunciare la scelta subito dopo Verona-Roma. La pista che porta a Giovanni Manna, intanto, appare ormai raffreddata: in corsa D’Amico, Tognozzi e Sogliano.

IN AGGIORNAMENTO…