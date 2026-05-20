Emery nella storia: l’Aston Villa vince l’Europa League, Friburgo battuto 3 a 0

Ancora lui, ancora Unai Emery. L’allenatore spagnolo continua a scrivere la storia dell’Europa League conquistando il quinto trofeo personale nella competizione e diventando ufficialmente il tecnico più vincente di sempre nel torneo.
Il suo Aston Villa domina la finale contro il Friburgo e si impone con un netto 3-0 al termine di una partita praticamente senza storia sin dai primi minuti. Gli inglesi confermano tutto quanto di buono mostrato nel corso del cammino europeo e indirizzano subito il match grazie alle reti di Tielemans, Buendia e Rogers, protagonisti della serata che riporta un trofeo internazionale a Birmingham dopo oltre trent’anni.
LEGGI ANCHE – Volata Champions, ultima giornata decisiva: tutte le combinazioni possibili
Troppo poco il Friburgo di Vincenzo Grifo, apparso in evidente difficoltà contro l’intensità e la qualità dei Villains. I tedeschi non sono mai realmente riusciti a entrare in partita e si sono arresi quasi senza riuscire a reagire.
Per Emery arriva così un altro capolavoro europeo. Dopo i trionfi con il Siviglia e quello conquistato con il Villarreal, il tecnico spagnolo aggiunge un nuovo capitolo alla sua straordinaria storia nella competizione che ormai sembra appartenere quasi naturalmente alla sua dimensione.
LEGGI ANCHE – Cicinho: “A Roma bevevo 70 birre al giorno. Heinze non giocò più dopo aver detto a Totti…”
Giallorossi.net – T. De Cortis
Super allenatore…niente da dire.
Se non sbaglio e la 3 che vince con squadre diverse chapeau grandissimo allenatore
C’è poco da dire, grandissimo allenatore,
probabilmente se non gli avessero rubato quella partita a Barcellona quando allenava il PSG avrebbe avuto una carriera ancora migliore
Le congratulazioni sono d’obbligo..
👏👏👏👏👏
Credo che, anche avessimo eliminato il Bologna, non ci sarebbe stata storia con questi
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.