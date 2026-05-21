Roma, un altro anno di Joya

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini a proseguire insieme. Dopo settimane di riflessioni, contatti e indiscrezioni sul futuro dell’argentino, la sensazione è che la fumata bianca sia ormai davvero a un passo.

Secondo quanto riportano oggi diversi quotidiani, il nuovo accordo di un anno (con opzione per il secondo) sarebbe ormai in fase molto avanzata e l’annuncio potrebbe arrivare subito dopo l’ultima giornata di campionato contro il Verona. L’intesa nascerebbe da un compromesso tra le esigenze economiche della Roma e la volontà del giocatore di restare nella Capitale. La nuova base fissa dovrebbe aggirarsi intorno ai 2-2,5 milioni di euro netti a stagione, con una parte importante dell’ingaggio legata a bonus su presenze, rendimento e obiettivi.

Una cifra nettamente inferiore rispetto a quella percepita finora dalla Joya, ma che non avrebbe mai rappresentato il vero nodo della trattativa. Dybala, infatti, avrebbe sempre dato priorità assoluta alla Roma, mettendo in secondo piano anche le offerte arrivate da Boca Juniors e Fenerbahce.

Decisivo, secondo i quotidiani, sarebbe stato anche il ruolo di Ryan Friedkin, sempre più coinvolto nelle strategie del club dopo il suo arrivo a Trigoria. Fondamentale pure la posizione di Gian Piero Gasperini, che considera Dybala uno dei punti centrali della futura Roma. Il tecnico vuole continuare a costruire la squadra attorno al talento dell’argentino, soprattutto in vista di una possibile qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante i problemi fisici avuti durante la stagione, Dybala ha dimostrato ancora una volta quanto possa cambiare il livello tecnico della squadra. Il suo rientro nelle ultime settimane ha restituito qualità, creatività e soluzioni offensive alla Roma nel momento più delicato dell’anno. Anche l’intesa con Donyell Malen è cresciuta rapidamente, altro aspetto che Gasperini considera molto importante nel progetto tecnico futuro.

Adesso però tutta l’attenzione resta concentrata sul Verona. La Roma vuole chiudere il lavoro iniziato con il derby e conquistare quella Champions League che cambierebbe il futuro del club e probabilmente renderebbe ancora più naturale la permanenza della Joya nella Capitale.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Leggo, Corriere dello Sport, Il Messaggero