Roma, il ds dopo Verona: spunta l’accoppiata Paratici-Tognozzi

La Roma continua a lavorare sottotraccia alla nuova struttura dirigenziale mentre la squadra si prepara alla trasferta di Verona che può valere la Champions League. I Friedkin e Gian Piero Gasperini vogliono infatti chiudere rapidamente anche il capitolo legato al nuovo direttore sportivo, scelta considerata fondamentale per programmare il futuro.

L’ufficialità dovrebbe arrivare subito dopo l’ultima giornata di campionato, ma il casting è già entrato nella fase decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, Tony D’Amico resta ancora il nome in pole position. Il dirigente, in uscita dall’Atalanta, continua a essere molto apprezzato sia dalla proprietà che da Gasperini, con cui ha già lavorato a Bergamo.

Attenzione però anche a una soluzione alternativa che starebbe prendendo quota nelle ultime ore: la coppia formata da Fabio Paratici e Matteo Tognozzi. I due hanno già lavorato insieme ai tempi della Juventus e vengono considerati complementari per esperienza, struttura e capacità di scouting. Un tandem che potrebbe rappresentare il nuovo management sportivo giallorosso nel progetto targato Friedkin-Gasperini.

Tognozzi, in particolare, continua a essere uno dei profili più graditi a Trigoria per il lavoro svolto negli anni in bianconero, dove contribuì alla crescita e alla valorizzazione di talenti come Yildiz, Huijsen e Soulé. La sensazione è che la Roma voglia arrivare rapidamente a una decisione definitiva per permettere al nuovo assetto dirigenziale di iniziare subito a lavorare sul mercato estivo insieme a Gasperini.

Fonte: Leggo