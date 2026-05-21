Roma, dammi tre punte: Gasp va all’attacco della Champions

Gian Piero Gasperini torna alle origini proprio nella notte più importante della stagione. Per la sfida decisiva contro il Verona, quella che può riportare la Roma in Champions League dopo otto anni, il tecnico giallorosso è pronto a rilanciare il tridente offensivo.

Le prove di questi giorni a Trigoria vanno infatti in una direzione molto chiara: Soulé verso il ritorno dal primo minuto accanto a Dybala e Malen in un attacco tutto tecnica, fantasia e accelerazioni. Una scelta perfettamente nello stile di Gasperini. Quando c’è da vincere, quando la posta in palio pesa davvero, il tecnico preferisce affidarsi al talento offensivo e a una squadra aggressiva, capace di andare subito a prendere la partita.

Quel tridente, in realtà, avrebbe dovuto rappresentare una delle grandi armi della seconda parte di stagione romanista. Tra problemi fisici, pubalgia e l’operazione al ginocchio di Dybala, però, si è visto soltanto a sprazzi: contro il Torino, nel primo tempo di Roma-Milan e poi a Parma. Troppo poco per una soluzione che Gasperini considera potenzialmente devastante.

A Verona, però, si riparte proprio da lì. L’assetto scelto nel derby contro la Lazio non avrebbe convinto fino in fondo il tecnico giallorosso, che aveva preferito aggiungere un centrocampista sulla trequarti per avere maggiore equilibrio contro una squadra schierata a quattro dietro.

Domenica sera però non ci sarà spazio per prudenza o calcoli. La Roma deve vincere e Gasperini vuole una squadra offensiva, aggressiva e capace di indirizzare subito la partita. Anche perché il Verona, pur essendo già retrocesso, nelle ultime settimane ha dimostrato di poter creare problemi a tutti: ha fermato Juventus e Inter e ha fatto soffrire anche Milan e Como.

Intanto da Trigoria arrivano segnali positivi sul fronte infermeria. Manu Koné è tornato regolarmente in gruppo dopo il sovraccarico muscolare accusato nei giorni scorsi e sarà a disposizione per il Bentegodi. In gruppo si è rivisto anche Venturino. Restano invece certe le assenze di Ndicka e Wesley. Il difensore ivoriano ha chiuso la stagione dopo la lesione muscolare rimediata nel derby, mentre il brasiliano sarà squalificato dopo l’espulsione contro la Lazio.

Al loro posto sono pronti Ghilardi e Rensch, mentre in mezzo al campo dovrebbe toccare ancora alla coppia Cristante-Koné, con Pisilli ed El Aynaoui pronti a subentrare a gara in corso. Adesso però conta soltanto una cosa: completare l’opera e riportare finalmente la Roma in Champions League.

Fonti: Il Tempo, Il Romanista