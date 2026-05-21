Febbre Champions: solo 1.500 al Bentegodi, idea maxischermo a Roma

L’amore della gente romanista ormai non si contiene più. E nemmeno un divieto riesce davvero a fermarlo. Domenica a Verona ci saranno soltanto 1.500 tifosi giallorossi, tutti non residenti a Roma e provincia secondo le restrizioni imposte dal Viminale dopo gli scontri avvenuti mesi fa sull’A1 tra ultras romanisti e fiorentini. I biglietti del settore ospiti, inevitabilmente, sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Al Bentegodi ci sarà quindi una piccola rappresentanza del popolo romanista, un “Olimpico in miniatura” pronto a spingere Mancini e compagni verso quella Champions League che manca da otto anni. Un privilegio per pochi fortunati, soprattutto per chi durante tutta la stagione ha sostenuto la squadra da lontano e stavolta potrà esserci nel momento più importante.

Perché la sensazione è chiara: senza restrizioni, Verona-Roma sarebbe stata un nuovo esodo romanista. Un po’ come nel 2010, quando oltre 20mila tifosi invasero il Bentegodi per l’ultima rincorsa scudetto contro l’Inter di Mourinho. Stavolta non c’è un tricolore in palio, ma una qualificazione Champions che può cambiare il futuro della Roma e aprire davvero un nuovo ciclo.

L’entusiasmo in città è ormai enorme. Lo dimostrano anche i numeri della campagna waiting list: a oggi sono già circa 25mila i tifosi in coda per assicurarsi un posto all’Olimpico nella prossima stagione. Un dato impressionante, soprattutto considerando che molti stanno prenotando il proprio posto ancora prima di sapere come finirà questo campionato, spinti anche dal sogno di poter vivere le notti europee della prossima Champions.

Nel frattempo sui social continua a circolare l’hashtag #ApriteVerona, ultimo tentativo simbolico di chiedere la riapertura della trasferta ai tifosi romanisti. Una possibilità che appare praticamente impossibile, ma che racconta comunque il clima di attesa e passione che si respira attorno alla squadra.

E prende quota anche l’idea di un maxischermo in città per seguire tutti insieme la partita del Bentegodi. Diversi tifosi si stanno mobilitando e, qualora arrivasse una richiesta concreta, il Comune potrebbe valutarla. C’è chi sogna addirittura un Circo Massimo colorato di giallorosso, ma ai romanisti, in fondo, basterebbe soltanto un posto dove soffrire e sperare insieme.

Fonte: Corriere dello Sport