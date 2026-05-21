FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 21 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Avanza Summerville per l’attacco

Sul fronte acquisti avanza la candidatura di Crycencio Summerville, 24 anni, esterno offensivo olandese che potrebbe lasciare il West Ham in caso di retrocessione. (Leggo)

Ore 7:50 – Gualtieri accelera sullo stadio: lavori entro un anno

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata entra nell’ultima fase dell’iter amministrativo. Secondo Il Foglio, il sindaco Roberto Gualtieri punta a far partire i lavori entro un anno con l’obiettivo di avere l’impianto pronto per Euro 2032. Il progetto giallorosso diventa così uno dei temi centrali anche in vista delle prossime elezioni amministrative del 2027.

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