Primavera, addio al sogno scudetto: il Bologna elimina la Roma nei playoff

Finisce nel modo più amaro la stagione della Roma Primavera. I giallorossi cadono al Tre Fontane contro il Bologna nella gara secca valida per i playoff Scudetto e salutano definitivamente la corsa al titolo.

Alla squadra romanista sarebbero bastati anche due risultati su tre per passare il turno, ma è arrivato proprio l’unico risultato da evitare. La Roma aveva anche indirizzato bene la partita trovando il vantaggio con Marchetti, facendo esplodere il Tre Fontane e dando la sensazione di poter gestire il match.

Il Bologna però non si è arreso e nella ripresa ha ribaltato completamente la gara grazie alle reti di Castaldo e Lo Monaco, firmando così una rimonta che vale la qualificazione ed elimina i giallorossi dai playoff. Una delusione pesante per la Primavera romanista, che vede interrompersi il proprio cammino proprio sul più bello.

Giallorossi.net – T. De Cortis