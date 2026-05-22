Scamacca di nuovo alla corte di Gasp: per la Roma è più di un’idea

Gianluca Scamacca è molto più di un’idea. È il grande obiettivo della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Lo racconta oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il centravanti dell’Atalanta sarebbe il nome scelto dal tecnico per rifondare l’attacco giallorosso in vista della prossima stagione.

Ma prima di tutto c’è Verona. Perché il mercato della Roma passa inevitabilmente dalla Champions League. I novanta minuti del Bentegodi possono infatti cambiare completamente il livello degli investimenti e spalancare le porte a un progetto molto più ambizioso.

Gasperini avrebbe già affrontato il tema con Ryan Friedkin e con i consulenti di Trigoria in attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo che raccoglierà l’eredità di Massara. L’idea è chiara: rivoluzionare il reparto offensivo. Ferguson ha già salutato, Artem Dovbyk appare sempre più vicino alla partenza e Scamacca rappresenterebbe il profilo ideale per costruire una Roma più fisica, verticale e aggressiva.

Il tecnico conosce perfettamente l’attaccante avendolo allenato all’Atalanta e tra i due esiste un rapporto molto forte sia dal punto di vista tecnico che umano. Proprio questo legame potrebbe diventare decisivo nella trattativa. Scamacca, inoltre, oggi non viene più considerato completamente centrale nel progetto bergamasco dopo la crescita di Krstovic, sempre più protagonista nell’attacco atalantino.

Ed è qui che la Roma vede un ghiotta occasione. Il centravanti avrebbe già parlato con alcuni giocatori giallorossi e il richiamo di casa continua a essere fortissimo. Per Scamacca sarebbe infatti un ritorno alle origini: il suo nome era già stato vicino alla Roma anni fa, prima che l’operazione saltasse.

Adesso però il contesto è diverso. Più forte la Roma, più maturo il giocatore e soprattutto più solido il progetto tecnico attorno a Gasperini. Anche dal punto di vista economico l’operazione viene considerata sostenibile. Secondo il Corriere dello Sport, con circa 20 milioni più bonus la trattativa potrebbe concretamente decollare, mentre l’ingaggio da 3,5 milioni netti rientrerebbe nei parametri del club soprattutto in caso di qualificazione Champions.

L’idea di Gasperini sarebbe quella di costruire un reparto offensivo molto profondo, con Scamacca e Malen potenzialmente anche insieme in alcune partite, oltre alla crescita del giovane Robinio Vaz. Una Roma più feroce davanti, più completa e finalmente attrezzata per affrontare sia il campionato che l’Europa. Adesso però tutto passa da Verona. Prima la Champions, poi il grande assalto a Scamacca.

Fonte: Corriere dello Sport