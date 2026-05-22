Ryan air: Roma pronta al volo con Friedkin al comando

Ryan Friedkin si prende sempre più spazio nella nuova Roma. Il vicepresidente giallorosso sarà accanto alla squadra anche nella notte più importante della stagione: domenica volerà infatti a Verona insieme al gruppo e seguirà da vicino la sfida del Bentegodi che può riportare la Roma in Champions League dopo otto anni.

Una presenza tutt’altro che casuale. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio Gian Piero Gasperini a chiedere a Friedkin Jr. di restare vicino alla squadra in questo momento decisivo della stagione. Il rapporto tra il tecnico e il vicepresidente si starebbe rafforzando sempre di più giorno dopo giorno, tanto da diventare ormai uno dei punti centrali della nuova struttura romanista.

Emblematico, in questo senso, anche un altro dettaglio: Gasperini avrebbe deciso di non concedersi nemmeno una giornata di relax dopo Verona-Roma. Nessuna pausa in famiglia. L’allenatore tornerà direttamente a Trigoria il giorno successivo alla partita per incontrare proprio Ryan Friedkin e iniziare subito a pianificare il futuro. Sul tavolo ci saranno infatti tutti i temi più urgenti della nuova Roma.

A partire dai rinnovi di contratto. Sicuri quelli di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, due giocatori considerati fondamentali da Gasperini e destinati a prolungare il loro legame con il club. Molto probabili anche le permanenze di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, mentre appare più complicata la situazione legata a Zeki Celik.

Poi ci sarà da sciogliere il nodo direttore sportivo. La lista dei candidati si sarebbe ormai ridotta a tre nomi: Tony D’Amico, Sean Sogliano e Matteo Tognozzi. La scelta definitiva dovrebbe arrivare subito dopo la fine del campionato. E infine il mercato. Gasperini ha già indicato chiaramente le priorità, soprattutto in attacco, dove il tecnico vuole una Roma più veloce, profonda e ricca di alternative offensive.

I Friedkin, dal canto loro, sarebbero pronti a investire con forza una volta sistemata la questione legata alle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno per rispettare il Fair Play Finanziario UEFA. L’obiettivo è chiaro: costruire una Roma molto più forte e competitiva, soprattutto in caso di ritorno in Champions League.

Fonti: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport