Lazio, Gattuso sarà il nuovo allenatore: firma imminente

Svolta improvvisa sulla panchina della Lazio. Dopo l’addio di Maurizio Sarri, il club biancoceleste sarebbe ormai vicinissimo a chiudere per Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. A riferirlo in questi minuti è Fabrizio Romano, secondo cui l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo con firme imminenti.
L’ex ct della nazionale ed ex tecnico di Napoli, Milan e Marsiglia è pronto dunque a ripartire dalla Capitale e a raccogliere l’eredità lasciata da Sarri dopo una stagione estremamente deludente per i biancocelesti. La trattativa avrebbe subito una forte accelerata nelle ultime ore fino ad arrivare praticamente alla fumata bianca.
Per la Lazio si tratterebbe di una scelta piuttosto sorprendente, considerando il profilo caratteriale di Gattuso e la necessità del club di rilanciarsi dopo un’annata complicata chiusa lontano dalla zona Europa. Attesa adesso soltanto per gli ultimi dettagli e per l’annuncio ufficiale. Claudio Lotito ha scelto: salvo colpi di scena, sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio.
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Redazione GR.net
ma lo sa dove si và a cacciare?
Sai le capocciate che je tira a lotitolo!?
lascia perde
poi non dire che nn te l’ho detto
la serie b non è bella anche se ci abiterete prima o poi
Perfetto, una bella notizia dopo l’altra: la serie B si avvicina.
Ce lo vedo Lotito discutere con ringhio!
Personaggio perfetto e in linea con il famoso lazzie style… Rappresentazione plastica di un popolo di falliti e pecorecci.
povero gattuso, non sa in che guaio si sta infilando
Serie B: loading….
Non potevamo chiedere di meglio.
E sarà sempre così,
Lazio Lazio in serie B.
Che brutta fine che hai fatto ringhio, se penso che c’era chi lo voleva alla Roma…
Totti. dimolo.
per far capire che ognuno ha il suo mestiere.
da giocatore era Totti. da consulente, lasciamo perdere
Poverino!!!
Il prossimo anno sono altri 6 punti per noi. Benvenuto Ringhiooooo!
Mi vado a comprare i popcorn…
Non ringhià troppo che lo sveji !! 😴😴
Mi auguro di cuore che abbiate ragione. Speravo in un profilo meno ca…uto
Ma dai, il primo aprile è passato da un bel pezzo…
Gattuso è stato un campione come giocatore ma se andiamo a vedere la sua carriera da allenatore non è minimamente paragonabile a quella di giocatore.
Visto il suo carattere sanguigno ci sarà da ridere 😁
dalla padella alla brace…….
Panzone e più Panzone.
Daje.
Serie B! Addia! Cit. Laura Boldrini!
Ah gattuso, quello che ci ha portato ai mondiali con largo anticipo…
Gattuso se la passa male sto momento mi sa
Tafazzi a Gattuso je spiccia casa, dopo la derelitta Italia , Gattuso se va a pija la Lazzzie de Lotito ……..confermandosi l’uomo più masochista del nostro calcio!!!
Dagli intrallazzi con Gravina a quelli con Lotito!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.