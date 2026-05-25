Lazio, Gattuso sarà il nuovo allenatore: firma imminente

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Svolta improvvisa sulla panchina della Lazio. Dopo l’addio di Maurizio Sarri, il club biancoceleste sarebbe ormai vicinissimo a chiudere per Gennaro Gattuso come nuovo allenatore. A riferirlo in questi minuti è Fabrizio Romano, secondo cui l’accordo sarebbe in dirittura d’arrivo con firme imminenti.

L’ex ct della nazionale ed ex tecnico di Napoli, Milan e Marsiglia è pronto dunque a ripartire dalla Capitale e a raccogliere l’eredità lasciata da Sarri dopo una stagione estremamente deludente per i biancocelesti. La trattativa avrebbe subito una forte accelerata nelle ultime ore fino ad arrivare praticamente alla fumata bianca.

Per la Lazio si tratterebbe di una scelta piuttosto sorprendente, considerando il profilo caratteriale di Gattuso e la necessità del club di rilanciarsi dopo un’annata complicata chiusa lontano dalla zona Europa. Attesa adesso soltanto per gli ultimi dettagli e per l’annuncio ufficiale. Claudio Lotito ha scelto: salvo colpi di scena, sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore della Lazio.

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Redazione GR.net

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25 Commenti

  6. Personaggio perfetto e in linea con il famoso lazzie style… Rappresentazione plastica di un popolo di falliti e pecorecci.

    • Totti. dimolo.
      per far capire che ognuno ha il suo mestiere.
      da giocatore era Totti. da consulente, lasciamo perdere

  16. Gattuso è stato un campione come giocatore ma se andiamo a vedere la sua carriera da allenatore non è minimamente paragonabile a quella di giocatore.
    Visto il suo carattere sanguigno ci sarà da ridere 😁

  22. Tafazzi a Gattuso je spiccia casa, dopo la derelitta Italia , Gattuso se va a pija la Lazzzie de Lotito ……..confermandosi l’uomo più masochista del nostro calcio!!!

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