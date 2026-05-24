Verona-Roma 0-2: le pagelle

La Roma soffre ma riesce a battere il Verona e ad assicurarsi un posto in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza: decisive le reti di Malen ed El Shaarawy nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di campionato:

Svilar 7,5 – Miracoloso su Bowie lanciato solo verso la porta. Una parata che vale molto più di un gol.

Mancini 6,5 – A lui non tremano le gambe: lucido in ogni intervento.

Ghilardi 5 – Gasperini lo schiera centrale, la mossa non sortisce gli effetti sperati. Bowie gli scappa via con troppa facilità, con Svilar che salva la baracca. Il mister lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Ziolkowski 6 – Si fa ammonire in un momento topico del match e Gasp preferisce toglierlo. Dal 74′ Konè sv.

Hermoso 6 – Non sempre lucidissimo, ma nel finale non perde la testa e porta a casa la prestazione.

Celik 6 – Gara attenta con qualche buona discesa.

Cristante 6,5 – Ci mette testa e lucidità. La partita è tesa e combattuta, lui usa il fisico per tenere a bada le scorribande venete.

Pisilli 5 – Primo tempo molto deludente: la pressione non lo fa rendere come dovrebbe e pasticcia troppo. Gasp lo tiene dentro lo spogliatoio all’intervallo. Dal 46′ El Aynaoui 6,5 – Ingresso in campo convincente, dà più vivacità alla mediana.

Rensch 6,5 – L’olandese ce la mette tutta a non far rimpiangere Wesley: partita determinata.

Soulé 5,5 – Gasp sceglie il tridente super offensivo sapendo di dover scardinare la retroguardia veneta ma l’argentino appare ancora molto lontano dalla forma migliore. Dal 72′ El Shaarawy 8 – Finale da libro Cuore: segna il gol che spezza le paure e regala la certezza di una qualificazione in Champions attesa sette anni.

Dybala 8 – L’unico a non sentire il peso del match: giocate sopraffine che non trovano però una sponda. Fa espellere Valentini, poi è decisivo nel regalare l’assist a Malen che vale una stagione.

Malen 7 – Marcato a vista dalla retroguardia veneta, vive un primo tempo di sofferenza. Non gioca la sua miglior partita, sbaglia il rigore ma poi trova ugualmente la strada del gol. Un gol che vale tantissimo. Dall’85’ Vaz sv.

GIAN PIERO GASPERINI 9 – E’ l’artefice di questo piccolo miracolo sportivo: nonostante la stagione travagliata, la Roma chiude al terzo posto e ritrova la strada maestra che porta alla Champions League. Solo applausi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini