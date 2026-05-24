Verona-Roma 0-2: le pagelle

La Roma soffre ma riesce a battere il Verona e ad assicurarsi un posto in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza: decisive le reti di Malen ed El Shaarawy nella ripresa.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo stadio Bentegodi per affrontare l’Hellas Verona nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di campionato:
Svilar 7,5 – Miracoloso su Bowie lanciato solo verso la porta. Una parata che vale molto più di un gol.
Mancini 6,5 – A lui non tremano le gambe: lucido in ogni intervento.
Ghilardi 5 – Gasperini lo schiera centrale, la mossa non sortisce gli effetti sperati. Bowie gli scappa via con troppa facilità, con Svilar che salva la baracca. Il mister lo toglie all’intervallo. Dal 46′ Ziolkowski 6 – Si fa ammonire in un momento topico del match e Gasp preferisce toglierlo. Dal 74′ Konè sv.
Hermoso 6 – Non sempre lucidissimo, ma nel finale non perde la testa e porta a casa la prestazione.
Celik 6 – Gara attenta con qualche buona discesa.
Cristante 6,5 – Ci mette testa e lucidità. La partita è tesa e combattuta, lui usa il fisico per tenere a bada le scorribande venete.
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Pisilli 5 – Primo tempo molto deludente: la pressione non lo fa rendere come dovrebbe e pasticcia troppo. Gasp lo tiene dentro lo spogliatoio all’intervallo. Dal 46′ El Aynaoui 6,5 – Ingresso in campo convincente, dà più vivacità alla mediana.
Rensch 6,5 – L’olandese ce la mette tutta a non far rimpiangere Wesley: partita determinata.
Soulé 5,5 – Gasp sceglie il tridente super offensivo sapendo di dover scardinare la retroguardia veneta ma l’argentino appare ancora molto lontano dalla forma migliore. Dal 72′ El Shaarawy 8 – Finale da libro Cuore: segna il gol che spezza le paure e regala la certezza di una qualificazione in Champions attesa sette anni.
Dybala 8 – L’unico a non sentire il peso del match: giocate sopraffine che non trovano però una sponda. Fa espellere Valentini, poi è decisivo nel regalare l’assist a Malen che vale una stagione.
Malen 7 – Marcato a vista dalla retroguardia veneta, vive un primo tempo di sofferenza. Non gioca la sua miglior partita, sbaglia il rigore ma poi trova ugualmente la strada del gol. Un gol che vale tantissimo. Dall’85’ Vaz sv.
GIAN PIERO GASPERINI 9 – E’ l’artefice di questo piccolo miracolo sportivo: nonostante la stagione travagliata, la Roma chiude al terzo posto e ritrova la strada maestra che porta alla Champions League. Solo applausi.
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Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Gasperini un fenomeno raro, voi non capite che miracolo ha appena fatto co sta rosa che ha 5/6 forti ma poi il resto poca roba.
Se avessi solo 5 forti non stavamo in Champions.. a Gasp gli devi dare anche una squadra e pure la squadra ha i suoi grandi meriti per andare in Champions
Tu pensa che qua dentro c’era qualcuno che gli preferiva un allenatore che qualche mese fa disse: “Non firmo per il secondo posto “, chi è ???
Come godo, un caloroso saluto a tutti gli assenti per motivi legati al pudore.Daje Roma
9,5 a tutti, dal magazziniere al Presidente.
10 a Gasperini.
0 ai detrattori di Dybala, provate col Lacrosse.
Godoooooooooooooo!!!!!!!!
oggi ho capito che Ndicka è troppo fondamentale.
Si
E’ vero, Ghila e Ziolko ancora non sono pronti per prendersi un posto in prima squadra. E Soulè, dispiace dirlo, ma credo proprio che sia stata la sua ultima partita con la Roma.
Meglio tardi che mai.
ma il faraone non si può trattenere in qualche maniera?
Rinnovate una anno a elsha!!!!!
Una qualificazione Champion dopo anni di sofferenze e delusioni per me vale un 10 a tutti Mister Gasperini in Primis💛❤️ – Applausi🫡👏👏👏👏🫡 💛❤️
io a soulè gli avrei dato la sufficienza
6
pagelle condivisibili ma vorrei spezzare una lancia per El Aynaoui che quando e’ entrato in queste ultime partite ha portato un dinamismo veramente notevole.
forza magica, siamo in cempions!
Da confermare assolutamente!
se il prossimo anno non partiamo con Kone e El Ayanoui titolari, beh, spero solo che sia perché ne abbiamo preso un altro ancora più forte.
Partita vinta grazie a Svilar e Dybala sono i migliori
Un impresa fantastica!!
A Gasperini va data la lode, a na certa ci credeva solo lui, ma è stata bravissima la squadra a stargli dietro. Tutto troppo bello, anche il finale del faraone, se lo merita tutto.
Ora facciamo finalmente una grandissima Roma!!
Dajeeeee
Non ci sono parole per commentare una partita mostruosa, quella di Paulo Dybala. Giocate sopraffine, di un altro calcio, Paulo è poesia pura, luce che accende tutto quando su molti sembra scendere la sera. Questa sera, come un Cristo che si carica la croce, ci porta alla meta, riconoscente dell’accoglienza ricevuta. Uomo semplice, mai sopra le righe, ci porta l’allegria e la fantasia sudamericana che solo con Totti avevamo visto. Romanista a vita!
Svilar 8
Dybala 9
Gasperini 10
con qualsiasi altro allenatore questa partita l avremmo persa
Ndicka e Konè sono fondamentali spero che non vada via nessuno dei due. Ma il più forte di questa squadra è Dybala. Stasera ha fatto un partitone. Quando sta bene non ce n’è per nessuno.
Svilar ha sfoderato la parata top del campionato. Dybala ha fatto 2 assist incredibili ma si è mangiato un gol egualmente incredibile. Comunque se Gasperini lo vuole anche per il prossimo anno, bisogna accontentarlo.
Da segnalare poi il gol dell’addio del Faraone, come nelle migliori pagine di romanticismo pallonaro. Brutto episodio l’uscita anticipata di Ziolkowski che sa tanto di bocciatura.
Come in una favola, tocca concludere che tutto è bene quel che finisce bene, anzi benissimo.
Tacci mia, mi ero dimenticato di San SVILAR!!! Altra paratona che ci ha tenuto a galla in una delle fasi più difficili della gara.
Pazzesco come ho iniziato a darlo quasi per scontato… la nostra saracinesca. Grandissimo Mile.
Contratto a vita a Mister Gasperini, un vero fenomeno Dajeeee🧡❤️
E che volevo di raga je la vemo messo al cxxo a tutti i gufi d Italia Dajeeee.
L’anno prossimo ci divertiremooooooo!!!!!
serata meravigliosa non per il gioco ma vedere fuori dalla Champions Milan e Juventus è fantastico
Stasera non contano i voti. Siamo in CL!
Personalmente, grazie Paoletto, spero troverai un accordo, perchè, anche se giochi poco, quando giochi si vede quanto sei sopra a tutti.
Mi viene da piangere …….di gioia
tutti 10 per il percorso
sembrava impossibile fare 15 punti in cinque partite. Tutti 10
Champion fondamentale.
Un finale di campionato che tutti noi abbiamo sognato, rientrare in Champions e gol finale di Stephan
Io questa volta non avrei dato insufficienze a nessuno.
Grandi tutti,
Traguardo eccezzionale, era ora!!!
Sinceramente dopo i primi tre mesi
stavo cullando il sogno che potessimo
lottare anche pet altro, ma alla fin
dei conti visto come si era messa la situazione ,
mister e calciatori hanno
fatto un’impresa.
Forza la Magica sempre🫶❤️
Dybala da 9
fa due assist geniali
salva un gol sulla linea
fa espellere un avversario
corre e lotta fino alla fine
di gran lunga il migliore in campo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.