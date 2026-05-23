Gasperini e la telefonata a De Roon: “Con Malen da settembre eravamo già in Champions” – VIDEO!

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Siparietto divertente e pieno di nostalgia tra Gian Piero Gasperini e Marten De Roon durante il podcastLa Tripletta” de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Roma è intervenuto telefonicamente nel corso della puntata che aveva come ospite proprio il centrocampista dell’Atalanta, uno degli uomini simbolo del lungo ciclo bergamasco di Gasperini.

L’allenatore giallorosso ha risposto al telefono tra le risate generali e De Roon ne ha subito approfittato per complimentarsi con lui dopo la vittoria nel derby contro la Lazio. Gasperini però ha immediatamente riportato tutti con i piedi per terra pensando già alla sfida decisiva contro il Verona: “Aspettiamo domenica. Arriviamo sempre all’ultimo secondo”.

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Il centrocampista olandese è poi tornato sulle immagini dell’Olimpico dopo il derby, con Gasperini scatenato sotto la Curva Sud insieme ai tifosi romanisti: “Grande vittoria, ti ho visto saltare bene”. E la risposta del tecnico non si è fatta attendere: “Sono allenato da Bergamo, tutte le volte che mi facevi saltare”.

Nel corso della chiacchierata Gasperini ha parlato anche di Donyell Malen, autentico trascinatore della Roma in questa seconda parte di stagione. Il tecnico ha infatti svelato di essersi confrontato proprio con De Roon prima dell’arrivo dell’attaccante olandese nella Capitale.

“Di olandese abbiamo Malen, poi Rensch, un bravissimo ragazzo. Però quello che ha fatto la differenza è stato Malen. Prima ho chiesto a Marten e mi ha detto di andare tranquillo perché è un ragazzo a posto”. Poi la battuta che inevitabilmente farà discutere i tifosi romanisti: “Non sapeva nemmeno lui che avrebbe fatto tutti questi gol. 14 gol in 16 partite sono una bella media. Se lo avessimo avuto già da settembre saremmo già in Champions. E vabbè…“.

Una frase che racconta perfettamente l’impatto devastante avuto da Malen sulla rincorsa europea della Roma. Arrivato a gennaio tra curiosità e qualche dubbio, l’ex Aston Villa si è trasformato nel leader offensivo della squadra di Gasperini, diventando il simbolo della rimonta giallorossa verso il quarto posto. E adesso, proprio contro il Verona, toccherà ancora a lui provare a trascinare la Roma verso quella Champions che, secondo Gasperini, con Malen dall’inizio della stagione sarebbe già stata conquistata da tempo.

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