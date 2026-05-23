Verona-Roma: i convocati di Gasperini

Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati.
Torna Manu Konè, out invece Lorenzo Pellegrini, Evan Ndicka, Bryan Zaragoza, Kostas Tsimikas oltre allo squalificato Wesley. Questi gli uomini a disposizione:
Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy
Fonte: asroma.com
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