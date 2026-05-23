Verona-Roma: i convocati di Gasperini

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Alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona, Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati.

Torna Manu Konè, out invece Lorenzo Pellegrini, Evan Ndicka, Bryan Zaragoza, Kostas Tsimikas oltre allo squalificato Wesley. Questi gli uomini a disposizione:

Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy

Fonte: asroma.com

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