FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 23 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Roma su Summerville: contatti vivi con il West Ham

Crysencio Summerville resta uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco della prossima stagione. Secondo SportItalia, il West Ham valuta l’esterno olandese almeno 30 milioni più bonus, anche se una possibile retrocessione degli Hammers potrebbe abbassare le richieste. I giallorossi hanno già chiesto informazioni e mantengono vivi i contatti con l’entourage del classe 2001. (SportItalia)

Ore 9:15 – L’Inter non molla Konè: jolly Frattesi e Carlos Augusto

Manu Koné resta il grande obiettivo dell’Inter per il centrocampo della prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vogliono tornare all’attacco dopo il tentativo fallito della scorsa estate, mentre la Roma valuta il francese tra i 45 e i 50 milioni per esigenze legate al Fair Play Finanziario. Non escluso il nome di Frattesi o Carlos Augusto come possibile contropartita, anche se le operazioni dovrebbero restare separate. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – El Shaarawy: “Roma sarà sempre casa nostra”

Stephan El Shaarawy ha raccontato il suo legame con Roma nell’intervista concessa a Sportweek insieme alla futura moglie Ludovica Pagani: “Roma mi ha accolto due volte, qui ho costruito amicizie e comprato casa. È il posto del cuore”. Il Faraone ha parlato anche dell’ultima stagione: “Ho giocato meno e spesso fuori ruolo, ma mi sono sempre messo a disposizione”. La moglie ha aggiunto: “Roma resterà la nostra casa anche in futuro”. (Sportweek)

IN AGGIORNAMENTO…