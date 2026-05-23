Verona-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

L’Hellas Verona ospita la Roma nell’ultima giornata di Serie A. Domenica 24 maggio 2026 alle ore 20:45, allo stadio Bentegodi, i giallorossi si giocano una fetta enorme della propria stagione: con una vittoria la squadra di Gasperini sarebbe certa della qualificazione in Champions League, mentre il Verona, già retrocesso, vuole salutare la Serie A con una prestazione d’orgoglio davanti al proprio pubblico.

La pressione sarà tutta sulle spalle della Roma, chiamata a vincere contro un avversario senza più obiettivi di classifica ma deciso a chiudere dignitosamente il campionato.

Le ultime dai campi

QUI VERONA – Sammarco conferma il 3-5-1-1. Tra i pali ci sarà Montipò, protetto dal trio difensivo formato da Nelsson, Edmundsson e Valentini. Sugli esterni agiranno Belghali e Frese, mentre in mezzo al campo spazio ad Akpa-Akpro, Lovric e Bernede. Sulla trequarti agirà Suslov alle spalle dell’unica punta Bowie. Assente per squalifica Gagliardini, mentre restano indisponibili Mosquera, Oyegoke, Serdar e Orban.

QUI ROMA – Gasperini deve fare i conti con diverse assenze ma ritrova qualità davanti. In porta confermatissimo Svilar, con Ghilardi, Mancini ed Hermoso nel terzetto difensivo vista la squalifica di N’Dicka. Sugli esterni agiranno Celik e Rensch, con Wesley out per squalifica. In mediana Cristante sarà affiancato da El Aynaoui, favorito su Konè che non è ancora al meglio. In attacco prende quota la coppia argentina Dybala-Soulé alle spalle di Malen, nel match più importante della stagione romanista. Indisponibili anche Ferguson, Zaragoza e Pellegrini.

Dove vederla in TV

Verona-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento pre-partita a partire dalle 20:30. La sfida sarà visibile tramite app DAZN su smart TV, smartphone, tablet e PC.

Quote e pronostico

I bookmaker vedono la Roma nettamente favorita. Il successo giallorosso oscilla tra 1.33 e 1.35, il pareggio sale tra 4.55 e 5.90, mentre una vittoria del Verona è proposta addirittura tra 10.00 e 12.00.

Le quote raccontano una partita sbilanciata soprattutto per motivazioni e stato di forma: la Roma arriva da quattro vittorie consecutive ed è obbligata a vincere, mentre il Verona ha ormai salutato la categoria. I modelli statistici indicano anche il No Goal come scenario molto probabile, segnale di una gara in cui i giallorossi potrebbero controllare senza concedere molto. Il risultato più probabile secondo i principali siti di scommesse è una vittoria della Roma per 0-2, con alternative credibili come 0-3.

Probabili formazioni

VERONA (3-5-1-1) – Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie. All.: Sammarco.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Soulé; Malen. All.: Gasperini.

Arbitro: Simone Sozza

Assistenti: Imperiale – Cecconi

IV uomo: Marchetti

VAR: Chiffi

AVAR: Gariglio

Giallorossi.net – Andrea Fiorini