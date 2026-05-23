Koné, il passo indietro nel derby e quelle parole sul futuro: addio Roma più vicino

Le parole di Manu Koné non bastano da sole a scrivere il suo futuro, ma continuano ad alimentare una sensazione sempre più forte dentro Trigoria: quella contro il Verona, scrive oggi Il Messaggero, potrebbe davvero essere la sua ultima partita con la maglia della Roma.
Nell’intervista rilasciata a “Made In Italy”, format lanciato sui social della Serie A, il centrocampista francese ha parlato della possibilità di riportare la Roma in Champions League con parole che hanno lasciato spazio a molte interpretazioni: “Qualificarsi e disputare la Champions è importante per la squadra e per la Roma. Se avremo l’occasione di farlo, so che si ricorderanno di me perché posso entrare nella storia. So che è passato molto tempo dall’ultima volta. Voglio solo che mi ricordino come una persona allegra, che ama ridere e che ama prendere un po’ in giro la gente”.
Frasi che, sommate alle continue voci di mercato, fanno aumentare la percezione di una possibile separazione ormai vicina. Secondo Il Messaggero, Koné continua a essere il principale candidato a diventare il sacrificio eccellente dell’estate romanista. Un po’ per ragioni economiche, visto che a bilancio pesa appena 10,8 milioni e garantirebbe quindi una plusvalenza enorme, un po’ perché da mesi attorno a lui si muovono club di primissimo livello come Inter, PSG e Newcastle.
E poi c’è anche un altro aspetto che avrebbe lasciato qualche strascico dentro Trigoria. L’assenza del francese nel derby contro la Lazio non sarebbe infatti passata inosservata agli occhi di Gasperini. Koné aveva accusato un affaticamento muscolare nella rifinitura e la scelta di non rischiarlo era legata anche alla paura di aggravare il problema a poche settimane dal Mondiale.
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Tuttavia, secondo il quotidiano romano, il tecnico avrebbe gradito almeno una disponibilità a stare in panchina per aiutare il gruppo in una partita così importante. Una situazione che avrebbe lasciato qualche perplessità all’interno dello staff. Questo non significa però che il rapporto tra Koné e la Roma sia deteriorato. Il francese ha più volte ribadito di stare bene nella Capitale e di sentirsi legato all’ambiente romanista.
La sensazione, però, è che dopo due stagioni il giocatore si senta pronto per il definitivo salto internazionale. La Roma, dal canto suo, non intende fare sconti. Il possibile trasferimento di Ederson al Manchester United per circa 50 milioni di euro avrebbe fissato il parametro di riferimento anche per Koné.
E poi c’è la variabile Mondiale. Una competizione che potrebbe aumentare ulteriormente la valutazione del centrocampista nel caso di grandi prestazioni con la Francia. Ed è proprio qui che nasce il grande dilemma di Trigoria: venderlo subito per esigenze legate al Fair Play Finanziario oppure aspettare il torneo rischiando però tempi e scenari più complicati?
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Fonte: Il Messaggero
ecco ‘a destabbilizzazzzione 😱
potrebbe, forse , se
io dico mah se questo e dare notizie
ora ciò che conta e’ vincere a Verona
Articolo senza criterio a poco tempo da una sfida per la champions…
be ottimo vendiamo il più forte dei centrocampisti e ci teniamo cristante certo così si punta alla vittoria.Spero che sia una bufala ma ho l impressione che è stato venduto al PSG ma cmq trovare un altro kone sarà molto difficile e cmq se non cambiamo i scarsi dove si va a vincere .
“il grande dilemma” per offerte sotto i 60 milioni la Roma neanche si siede, dopo il mondiale ce ne vorranno anche di piú… la Roma non vuole cedere i suoi migliori , poi certo se ti arriva il PSG con70 è da valutare… la cosa sicura che nessuna delle altre italiane puó permettersi questa operazione, a maggior ragione se offrono contropartite come frattesi quando noi abbiamo giá pisilli nettamente superiore!.. se andrá via sará per un top Club europeo, e non per ffp ma per strategia tecnica
Se parliamo di cessione al PSG o ad una società della Premier il sacrificio si può fare pure ma assolutamente no all’Inter. Il minino la base di partenza è 50 mln. Comunque sacrificherei più Ndicka che ha una situazione contrattuale ancora lunga ma particolare.
Purtroppo il Mondiale non finisce il 30 giugno. E , secondo me,la soluzione su questo giocatore ,tra l’ incudine del FFP ed il martello del Mondiale che ne potrebbe accrescere il valore,non sarà semplice. Mia opinione.
C’è un fatto incontrovertibile relativo ai rumors di mercato in casa Roma, ovvero che le notizie riguardanti gli arrivi sono al 95% delle invenzioni, quelle che riguardano le cessioni invece sono al 95% vere, anzi spesso anche spifferi insignificanti nascondono trattative concrete. Anche l’anno scorso Konè era dato in partenza verso i nerazzurri. All’epoca tanti tifosi avevano giudicato la trattativa talmente folle da non essere credibile invece poi abbiamo scoperto che era reale, quindi …..
oppure non venderlo proprio
ma è possibile che ogni giorno ci deve stare un articolo che kone deve andare all’inter.
Konè è Konè e quindi molto deprimente venderlo ma se sente maggiori stimoli ad andare via non possiamo farci niente.
Solo un dubbio e, siccome nominerò Mancini, il che oggi è praticamente “Lesa Maestà”, non mi attaccate troppo.
Ho sentito vociferare che gli atteggiamenti un pò “da comandino” in campo di Mancini non sono molto ben accetti da Konè. Anche io assistendo alle partite spesso avevo notato questi atteggiamenti del difensore.
Rafforzamento ( ehh la Juve mica può stare tanti anni senza vincere ehhh)
Noi invece , pure se dovessimo qualificarci alla Champions , dobbiamo sempre vendere .
Cosa che i Friedkin fino ad oggi non hanno mai fatto.
Vero , ci sarà sempre la prima volta, vedremo intanto ce la fate giocare sta caxx di partita in santa pace??
Peccato io avrei sacrificato il difensore kone’ è importante non facile da reperire e poi ha margini di miglioramento notevole spiace perché Gasp sbaglia a sacrificare lui.
non sarebbe da vendere, ma se dobbiamo venderlo o se vuole lui andare via lui, allora vendiamolo dopo il mondiale che il suo costo si alzerà sicuramente
se devi vendere Konè vendilo bene, solo quello spero in caso di vendita
Forza Roma
sacrificio possibile, il problema non è chi vendi ma chi acquisti. l’importante è venderlo fuori dall’Italia . 1 non rinforzi concorrenti 2 pagano assai di più
Delirio illogico nel suo intero ragionamento (Ederson come bench-mark: bisogna proprio pensare che a Roma siano perecottari alla canna del gas…e non è cosi). Basti pensare che maggiori plusvalenze sono finanziariamente fattibili su Svilar e Ndicka vendendoli alla stessa cifra, o anche a una leggermente inferiore.
Bastaaaaa!
io venderei Soulè e Ziolkowski prima del mondiale per sistemare i conti
il primo non credo che abbia grandi margini di miglioramento
Zio se non lo ha fatto giocare fino ad oggi un motivo ci sarà
dopo il mondiale solo offerte irrinunciabili per gli altri
Spero rimanga, ma se bisogna cederlo spero dopo il mondiale. Comunque ci sarà tempo, ora TESTA AL VERONA. forza Roma
curioso vedere fra le competitor per kone l Inter, quando realisticamente parlando è chiaro che ci vogliono 70 milioni..
ancora più curioso il fatto che dalle sensazioni escano le notizie…
kone va al PSG oppure resta alla Roma..
ma fatela finita
pare che i giocatori li deve vendere solo la roma come se le altre stanno messi bene
A parer mio, se proprio va ceduto Kone, almeno lo si faccia a fine mondiale perché la Francia probabilmente arriverà in fondo e lui e un titolare del centrocampo. Questa ipotesi non è ne un azzardo ne una scommessa. Io comunque ritengo che con la champions e nell’anno del centenario la squadra soprattutto con la conferma di Gasperini verrà rinforzata. Ora testa e gambe a Verona, snodo cruciale per un futuro radioso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.