Roma, si avvicina D’Amico: è il preferito di Gasperini

La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo e il nome che nelle ultime ore sta tornando prepotentemente in pole è quello di Tony D’Amico. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il dirigente dell’Atalanta resta da sempre il primo nome nella lista di Gian Piero Gasperini, che continua a spingere per ritrovare a Trigoria una figura con cui ha già lavorato a Bergamo.

D’Amico, destinato a lasciare l’Atalanta — dove dovrebbe essere sostituito da Cristiano Giuntoli — piace molto anche al Milan. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe proprio la Roma ad essere attualmente in cima alle preferenze del dirigente. L’accelerata decisiva dovrebbe arrivare la prossima settimana, una volta chiuso il campionato e, nelle speranze giallorosse, conquistata la qualificazione alla prossima Champions League.

Non è un caso, infatti, che Gasperini abbia deciso di rinviare qualsiasi momento di relax personale per concentrarsi immediatamente sulla costruzione della nuova Roma. Dopo la trasferta di Verona il tecnico non tornerà a Grugliasco, ma rientrerà direttamente a Trigoria insieme a Ryan Friedkin per affrontare tutti i dossier aperti: dalla successione di Massara ai rinnovi di contratto fino alle prime mosse di mercato.

Restano invece momentaneamente in stand-by le altre candidature. Sean Sogliano ha infatti rimandato ogni discorso sul rinnovo con il Verona in attesa di capire meglio gli sviluppi della situazione romanista, mentre appare decisamente più complicata la pista che porta a Matteo Tognozzi. L’ex dirigente della Juventus continua ad avere estimatori importanti sia in Italia che all’estero: su di lui ci sono infatti anche la Juventus stessa e il Nottingham Forest.

Fonte: La Gazzetta dello Sport