Ds Roma, spunta la clausola di Paratici: può liberarsi per un club in Champions

La corsa al nuovo direttore sportivo della Roma entra nelle sue ore decisive. A Trigoria il casting va avanti ormai da settimane e, con la stagione ormai agli sgoccioli, i Friedkin insieme a Gian Piero Gasperini vogliono chiudere il prima possibile la scelta della figura che dovrà raccogliere l’eredità di Frederic Massara.

I nomi rimasti realmente in corsa sembrano essere principalmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano. Il primo lascerà l’Atalanta al termine della stagione ed è considerato da Gasperini una garanzia assoluta. I due hanno già lavorato insieme a Bergamo e il rapporto tra tecnico e dirigente è molto forte, nonostante qualche normale frizione vissuta negli anni alla Dea.

Più defilato ma ancora pienamente in corsa Sean Sogliano, attuale ds del Verona. Anche lui conosce già Gasperini dai tempi del Genoa e viene apprezzato per la capacità di lavorare con budget ridotti e valorizzare talenti. Ma attenzione perché nelle ultime ore starebbe tornando a prendere quota anche il nome di Fabio Paratici.

L’ex dirigente della Juventus, oggi sotto contratto con la Fiorentina dopo l’accordo firmato pochi mesi fa, continua infatti a orbitare attorno al mondo Roma. E questa mattina dai microfoni della trasmissione Te la do io Tokyo, in onda su Teleradio Stereo, è emerso un dettaglio potenzialmente decisivo: nel contratto che lega Paratici alla Fiorentina sarebbe presente una clausola unilaterale che gli permetterebbe di liberarsi nel caso in cui arrivasse la chiamata di un club qualificato alla prossima Champions League.

Uno scenario che inevitabilmente rimette la Roma in gioco. Per questo motivo la sfida di Verona potrebbe diventare decisiva anche sul fronte dirigenziale. Con la qualificazione Champions, infatti, la candidatura di Paratici potrebbe improvvisamente tornare fortissima nelle prossime ore.

Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di ricreare a Trigoria il tandem formato da Paratici e Matteo Tognozzi, già protagonisti insieme ai tempi della Juventus. Un’accoppiata che piace molto per esperienza, struttura internazionale e capacità di scouting.

Redazione Giallorossi.net