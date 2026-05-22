Ds Roma, spunta la clausola di Paratici: può liberarsi per un club in Champions

La corsa al nuovo direttore sportivo della Roma entra nelle sue ore decisive. A Trigoria il casting va avanti ormai da settimane e, con la stagione ormai agli sgoccioli, i Friedkin insieme a Gian Piero Gasperini vogliono chiudere il prima possibile la scelta della figura che dovrà raccogliere l’eredità di Frederic Massara.
I nomi rimasti realmente in corsa sembrano essere principalmente due: Tony D’Amico e Sean Sogliano. Il primo lascerà l’Atalanta al termine della stagione ed è considerato da Gasperini una garanzia assoluta. I due hanno già lavorato insieme a Bergamo e il rapporto tra tecnico e dirigente è molto forte, nonostante qualche normale frizione vissuta negli anni alla Dea.
Più defilato ma ancora pienamente in corsa Sean Sogliano, attuale ds del Verona. Anche lui conosce già Gasperini dai tempi del Genoa e viene apprezzato per la capacità di lavorare con budget ridotti e valorizzare talenti. Ma attenzione perché nelle ultime ore starebbe tornando a prendere quota anche il nome di Fabio Paratici.
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L’ex dirigente della Juventus, oggi sotto contratto con la Fiorentina dopo l’accordo firmato pochi mesi fa, continua infatti a orbitare attorno al mondo Roma. E questa mattina dai microfoni della trasmissione Te la do io Tokyo, in onda su Teleradio Stereo, è emerso un dettaglio potenzialmente decisivo: nel contratto che lega Paratici alla Fiorentina sarebbe presente una clausola unilaterale che gli permetterebbe di liberarsi nel caso in cui arrivasse la chiamata di un club qualificato alla prossima Champions League.
Uno scenario che inevitabilmente rimette la Roma in gioco. Per questo motivo la sfida di Verona potrebbe diventare decisiva anche sul fronte dirigenziale. Con la qualificazione Champions, infatti, la candidatura di Paratici potrebbe improvvisamente tornare fortissima nelle prossime ore.
Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di ricreare a Trigoria il tandem formato da Paratici e Matteo Tognozzi, già protagonisti insieme ai tempi della Juventus. Un’accoppiata che piace molto per esperienza, struttura internazionale e capacità di scouting.
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Redazione Giallorossi.net
Appena sbagli contro il Verona salteranno tutti contro il Gasp e contro I Friedkin, Radiolari e tifosi. Ma per il Gasp zero problemi, Napoli/Milan/Juve, alla fine pagherà solo la Roma come sempre. Radiolari, complimenti!
Non sbagli! Tanti sono sul trespolo e non vedono l’ ora compresi, manco pochi, pseudo tifosi che non vedono GASP… Per me il Piemontese è il TOP nel calcio italiano insieme a Conte (anche se Conte ha sempre la squadra che vuole…) andiamo avanti lo stesso. Verona è l’ ultima tappa di un calcio, il nostro, di ottimo livello, arbitraggi e infortuni si sono fatti sentire, ma i rientri stanno incidendo e rispondendo alla grande. FORZA ROMA OVUNQUE E COMUNQUE! 💛❤️
quando ho letto il titolo mi sono spaventato pensando che fosse paratici il nostro baby bomber primavera
Se a Verona ti tremano le gambe la champions non sarà cosa per noi. Perché voi vai a trovarti il PSG e te ne filano 7.
Passo tutto il giorno a fare scongiuri….Non so come arriverò domenica sera….
Poi un giorno parleremo del fatto che Danielino ha fatto la partita della vita solo contro la magica. Je voglio bene ma sto Milan a pezzi andava sgretolata.
Alla conferenza di presentazione al Viola Park ha detto che non ha clausole
Per me tanti rinnovi dipendono dalla classifica dopo Verona-Roma. Se finiamo fuori dalla champions non voglio mai più vedere I seguenti giocatori: Dybala, Pellegrini, Dovbyk, Celik, Cristante. Se dovessimo andarci, decide il Gasp chi vuole tenere.
Paratici orfano di Marotta è come Massara senza papà Sabatini, anzi lievemente peggio.
La Juve è franata tecnicamente ed economicamente, il Tottenham l’ha lasciato nei bassifondi della Premier.
Senza contare la squalifica di 30 mesi per i magheggi fatti con la banda bassotti.
Perché tutto questo hype?
paratici proprio no da d.s. ha preso il posto di Marotta e la juve l’ha rovinata .A Verona attaccare dal primo secondo al novantesimo decisivi e concentrati come se incontrassimo una squadra fortissima.Dobbiamo vincere ugualmente anche con arbitri sfavorevoli e sfortuna dobbiamo sbranarli
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.