“ON AIR!” – Pes: “Sogliano con Gasp? Si rischia un patatrac”, Rossi: “Con la Champions c’è l’idea di rinegoziare un altro anno di FPF”, Piacentini: “No a Scamacca, basta giocatori rotti”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Leggo Cristante fino al 2030…no ragazzi, non je la posso fa… Se la Roma andrà in Champions, da lunedì si apre un capitolo nuovo: con la certezza di almeno 60 milioni della Champions, c’è margine per aprire un capitolo nuovo. Oltre al mercato e al nuovo organigramma dirigenziale, sento da più parti una riflessione che prima non si prendeva in considerazione: con la Champions c’è la tentazione di rinegoziare un altro anno di FPF, perchè con quei soldi non ci sarebbe bisogno fare cessioni entro il 30 di giugno e traslare di un anno quella scadenza…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Scamacca sì o no? Io dico no, su di lui ho seri dubbi sull’integrità fisica, non prendiamoli già rotti… Motivi per avere dei timori per il Verona? Il primo è perchè siamo la Roma, il secondo è l’arbitro, che mi preoccupa sempre. Le assenze? Spero che col Verona stra-retrocesso non siano un problema. I motivi per essere fiducioso? Il primo è Malen, che non ha segnato nel derby e spero si sia tenuto tre gol per domenica, e poi penso che la Roma non sbaglierà approccio alla partita grazie a Gasperini…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Scamacca? L’unica perplessità che ho è legata alle sue condizioni fisiche e non alla forza del calciatore, perchè Scamacca a Dovbyk se lo incarta tre volte…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nella testa del Gasp il tarlo Zirkzee non è andato via, e in caso di Champions vorrebbe costruire la coppia con Malen…non sarebbe male eh…Se la Roma andrà in Champions ci aspetta una bella estate che non vedo l’ora di vivere, perché se la Roma va in Champions questa estate ci divertiremo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Paratici può liberarsi dalla Fiorentina in caso arrivi una chiamata da un club che giocherà la Champions, quindi in teoria sarebbe più semplice che riesca a liberarsi lui di D’Amico, con l’Atalanta che potrebbe mettersi di traverso. Ma se D’Amico velocizza l’uscita dall’Atalanta e affronta Percassi… Paratici dg con D’Amico ds? Io farei cose semplici, intanto partirei con un ds come D’Amico che segue Gasp, cominciamo dalle piccole cose…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Paratici alla Roma come direttore generale, e D’Amico direttore sportivo? Io sinceramente preferirei avere un direttore sportivo accanto a Gasperini e basta, senza avere nuove figure che cercano di mettersi in mostra. In questo momento ci si affida a Gasperini con un ds di sua fiducia e stop, e non qualcuno che sfrutta la posizione per cercare scalate. Fra l’altro Paratici, con tutto il rispetto, non sembra avere lo stesso spessore di Marotta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Saud penso resterà al Lens, non credo che nei progetti di Gasperini sia quello di farlo tornare. Il nuovo ds penso che sarà il primo annuncio dopo Verona-Roma. Io penso che la candidatura di D’Amico sia quella più consistente, Tognozzi sembra destinato alla Juve. Su Sogliano avrei dubbi sul metterlo insieme a Gasperini perchè mi sembra un direttore sportivo vecchia maniera che impone le sue idee. Se vuoi un ds più aderente con le idee del tecnico, rischi di fare un altro patatrac…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Speriamo che Rensch sia un fattore, perchè a Parma è stato decisivo. Miracolo? Non parlerei di quello, un po’ perchè non credo ai miracoli: la Roma sta nel posto in cui merita di stare, la Roma era in Champions nelle 22 delle 37 giornate e per il percorso fatto penso che se lo meriti di arrivare quarta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se a centrocampo riuscissi ad arrivare a un giocatore tipo Ederson, ci sarebbe qualcuno che non farebbe il cambio con Cristante? In quel reparto puoi migliorare. Magari riesci a ottenere una cifra interessante per Cristante, che sarebbe tutta plusvalenza. Non dico che è quello che sta avvenendo, intendo dire che su certi nomi voglio essere cauto perchè nelle ultime settimane sento troppe certezze che si sono dimostrate errate…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La garanzia della Roma non deve essere Gasperini, ma i giocatori, sono loro che vanno in campo e determinano. La squadra deve capire che non servono parole. Non possono cadere ora, non puoi non sfruttare questa occasione contro una squadra retrocessa con 20 punti. Più che la tattica è la voglia che deve fare la differenza. A me dispiace dirlo, ma da quando è andato via Ranieri la squadra e Gasperini sembrano essere più tranquille. Parliamo di Ranieri, simbolo della romanità, ma da quando non c’è più lui mi sembra che si lavori con più sintonia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma domenica deve fare due gol in un quarto d’ora e chiudere la partita. Il Verona avrà voglia di onorare il campionato, quello è il rischio, pensare che prima o poi il gol lo fai. Per evitare che la gara si incasini devi provare a sistemare la questione nella prima mezzora. Roma rinata per l’addio di Ranieri? Non credo, penso che ci sia stata più una concomitanza di situazioni che hanno portato a una flessione, e poi sei riuscito a rientrare in corsa anche per demerito delle altre…”

Redazione Giallorossi.net