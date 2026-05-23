Malen: “Se sono alla Roma lo devo anche al VV Succes”

Donyell Malen continua a trascinare la Roma in campo, ma fuori dal rettangolo verde non dimentica le proprie radici. L’attaccante olandese, diventato uno dei simboli della rincorsa Champions giallorossa dal suo arrivo a gennaio, si è raccontato in una lunga e toccante lettera pubblicata oggi dal Corriere dello Sport.

Il numero 14 romanista ha ripercorso gli inizi della sua carriera, ricordando con grande affetto il VV Succes, il piccolo club olandese dove tutto ebbe inizio quando aveva appena cinque anni. “Non potrò mai dimenticare il mio passato, le mie origini, il percorso sia di vita che calcistico cominciato a pochi passi da casa. La squadra, la mia prima squadra: il VV Succes, che mi ha fatto capire quanto fossi innamorato del calcio a soli cinque anni”.

Malen ha poi parlato del legame fortissimo con Wieringen, il luogo dove è nato e cresciuto: “Wieringen è casa, è famiglia, è amicizia. Lì sono nato e soprattutto sono cresciuto in un ambiente magnifico, fantastico, con tante belle persone che mi hanno dato affetto e sostenuto nelle scelte importanti”.

Tra i ringraziamenti più sentiti ci sono anche quelli rivolti ai suoi primi allenatori, figure che hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita umana e calcistica. “René de Kurt è una di queste. Il Succes è sempre stata una casa, un posto dove realizzare i miei sogni e poi farli realizzare ai bambini che in quell’oasi felice si divertono sognando di diventare calciatori”.

Particolarmente emozionante anche il ricordo dedicato a Sietzo IJzer, uno dei tecnici che hanno accompagnato Malen nei suoi primi anni e scomparso lo scorso marzo: “Voglio ricordare il mister Sietzo IJzer che purtroppo ci ha lasciato lo scorso marzo, anche a lui devo tanto e se sono qui in un grande club come la Roma è anche grazie alle persone fantastiche come lui che mi hanno cresciuto e valorizzato durante la mia infanzia, quando il sogno è iniziato”.

Fonte: Corriere dello Sport