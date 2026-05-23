Foti: “Tirana è per sempre, indimenticabile il discorso di Mourinho. Dopo Budapest ho avuto gli incubi per giorni”

Ci sono storie che a Roma non finiscono mai davvero. Restano lì, sospese tra memoria, emozione e nostalgia. E Tirana, per il popolo romanista, continuerà probabilmente a essere questo ancora per tantissimo tempo.
A riportare tutti indietro a quella notte del 25 maggio 2022 ci ha pensato Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho, che in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha raccontato retroscena e sensazioni di quella Roma capace di riportare un trofeo europeo nella Capitale dopo oltre un decennio e mezzo.
Chi c’era a Tirana ricorda perfettamente anche l’atmosfera fuori dal campo. Tra i luoghi simbolo di quei giorni c’era il ristorante italiano “Artigiano”, diventato una sorta di quartier generale romanista. E proprio il proprietario del locale, all’epoca, trovò una definizione perfetta per quella squadra: “Mourinho architetto, poi tutti artigiani perfettamente integrati”.
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Una frase che Foti sente ancora molto sua. L’ex vice allenatore giallorosso ha raccontato il rapporto speciale costruito con il gruppo e il modo in cui spesso si trasformava nel “parafulmine” della squadra quando Mourinho era totalmente assorbito dalla tensione e dalle battaglie arbitrali. “Alcuni gesti non li rifarei, ma alla squadra devi trasmettere qualcosa. Si gioca tutti insieme, panchina compresa”.
Quando gli chiedono invece cosa rifarebbe di quell’esperienza, la risposta è immediata: “Se parliamo di Roma, tutto: un’esperienza che ti entra dentro completamente, quando mi chiamò Mou per essere il suo vice ero felice come un bambino la mattina di Natale“. E poi inevitabilmente arriva Tirana. “Tirana è per sempre”.
Il ricordo più significativo? Foti sceglie un retroscena che racconta perfettamente la forza mentale di quella squadra e soprattutto la personalità di Mourinho. “Sapete quanto è durata la riunione prepartita il giorno della finale? Ve lo dico io: trenta secondi, forse quaranta. Non siamo arrivati al minuto”. E le parole dello Special One furono semplicissime: “Non vi devo dire nulla, dobbiamo solo prendere la coppa e portarla a Roma”.
Ma non fu l’unico discorso rimasto impresso nella mente di Foti. Cinque giorni prima della finale, dopo il 3-0 al Torino firmato Abraham e Pellegrini, Mourinho aveva già lanciato il messaggio alla squadra: “Oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, mercoledì andiamo a fare la storia”. Parole brevi, dirette, ma potentissime. “I ragazzi non vedevano l’ora di scendere in campo a Tirana“.
Poi arrivò Budapest. E lì il tono cambia inevitabilmente. “Ancora adesso non riesco a guardare con serenità una partita di Europa League. Fa davvero male. Quella coppa la meritavamo noi. Tornati a casa non parlai per 20 giorni, avevo gli incubi“.
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Foti ha parlato anche del possibile addio di Mourinho dopo quella finale: “All’epoca me lo chiesero anche i giocatori, la verità è che io non lo sapevo allora e non lo so adesso. Di certo, lui amava e ama tanto Roma“. E sul ritorno dello Special One al Real Madrid non ha dubbi: “Il posto perfetto per uno come lui. Ha bisogno di stimoli e grandi sfide”.
Fonte: Corriere dello Sport