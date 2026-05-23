Lazio, Sarri ai saluti: firmerà con l’Atalanta, addio all’Olimpico davanti a soli 3mila spettatori

La prima panchina di Serie A destinata a cambiare sembra essere quella della Lazio. Oggi si chiude ufficialmente la stagione biancoceleste con la sfida casalinga contro il Pisa, ma soprattutto si chiude un ciclo: sarà infatti l’ultima partita di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

L’allenatore toscano è ormai vicinissimo all’Atalanta, che ha scelto lui per aprire una nuova era dopo la scelta di non confermare Raffaele Palladino. La trattativa tra Sarri e il club bergamasco viene descritta in stato molto avanzato e l’intesa sarebbe ormai praticamente raggiunta.

Sul tecnico toscano si era mosso anche il Napoli nelle ultime settimane, ma il progetto tecnico dell’Atalanta avrebbe convinto maggiormente Sarri. Una squadra giovane, organizzata, stabilmente europea e con una struttura societaria considerata ideale dall’allenatore toscano per sviluppare il proprio calcio.

E il valzer delle panchine potrebbe addirittura portare a un curioso incrocio. Raffaele Palladino, infatti, una volta conclusa la propria esperienza all’Atalanta potrebbe diventare proprio il candidato principale per raccogliere l’eredità di Sarri alla Lazio. Un percorso praticamente inverso che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più quota.

Intanto oggi all’Olimpico andrà in scena un addio amarissimo per Sarri. La contestazione del tifo biancoceleste contro Lotito continua infatti a svuotare lo stadio e per Lazio-Pisa sono attesi appena 3.000 spettatori. Numeri deprimenti per quella che dovrebbe essere l’ultima passerella casalinga dell’allenatore che negli ultimi anni ha comunque riportato la Lazio stabilmente nelle zone alte della classifica. Un finale freddissimo e quasi surreale, specchio perfetto della profonda frattura ormai esistente tra ambiente, società e tifoseria biancoceleste.

Giallorossi.net – G. Pinoli