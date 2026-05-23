Malen, la promessa al tifoso: “Vi porto in Champions”. E Gasp ordina: “Con lui niente contrasti duri”

Donyell Malen si è preso la Roma. Gol, strappi, personalità e un impatto devastante sulla rincorsa Champions giallorossa: l’attaccante olandese è diventato il simbolo del finale di stagione della squadra di Gasperini e domani sera, al Bentegodi contro il Verona, toccherà ancora a lui trascinare i giallorossi verso il ritorno nell’Europa che conta.

Intanto ieri a Trigoria è andato in scena un simpatico siparietto che racconta perfettamente il momento vissuto dall’ex Aston Villa. Come riportato dal Corriere dello Sport, un giovane tifoso si è avvicinato alla macchina di Malen all’ingresso del centro sportivo Fulvio Bernardini urlandogli: “Donny portaci in Champions, portaci in Champions!”.

La risposta del numero 14 romanista è arrivata immediatamente, con il sorriso e la sicurezza di chi sente il peso della responsabilità: “Sì, vi ci porto! Andiamo in Champions, forza Roma”. Una frase semplice, ma che fotografa perfettamente il rapporto ormai creatosi tra Malen e il popolo giallorosso in pochi mesi.

E anche Gasperini sa perfettamente quanto l’olandese sia fondamentale per questa Roma. Non a caso il tecnico, in questi giorni di preparazione verso la sfida decisiva contro il Verona, gli starebbe riservando un trattamento particolare per preservarlo da qualsiasi rischio.

Sempre secondo il quotidiano sportivo, durante gli allenamenti sarebbe infatti stato dato un ordine preciso: niente entrate dure o contrasti aggressivi quando il pallone passa tra i piedi di Malen. Una sorta di protezione speciale per il giocatore che più di tutti ha cambiato il volto offensivo della Roma negli ultimi mesi. E domani sera, in una partita che vale una stagione intera, i giallorossi si aggrapperanno ancora una volta ai suoi gol.

Fonte: Corriere dello Sport