Calciomercato Roma, conferme su Zirkzee: Gasp lo vuole in coppia con Malen

0
166

Joshua Zirkzee torna a orbitare attorno alla Roma. Il nome dell’attaccante olandese del Manchester United sta infatti riemergendo con forza in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Già a gennaio il classe 2001 era stato uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco giallorosso. L’operazione però non decollò mai davvero: i costi troppo elevati e la necessità del Manchester United di mantenere alternative offensive a disposizione bloccarono sul nascere ogni possibile trattativa. La Roma scelse allora di virare su Donyell Malen, altra scommessa olandese che nel giro di pochi mesi ha convinto tutti a Trigoria diventando uno dei protagonisti della rincorsa Champions.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Zirkzee resta il primo nome di Gasperini per l’attacco

Ma Gasperini non avrebbe mai smesso di pensare a Zirkzee. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico giallorosso vorrebbe costruire per la prossima stagione una coppia offensiva tutta olandese insieme proprio a Malen. L’idea piace molto per caratteristiche tecniche e complementarità: qualità nel fraseggio, mobilità, capacità di legare il gioco e imprevedibilità offensiva. Un attacco molto più dinamico rispetto a quello visto in questa stagione.

Il contratto di Zirkzee con il Manchester United scade nel 2029, ma l’attaccante potrebbe lasciare l’Inghilterra già in estate dopo una stagione deludente, caratterizzata da poco spazio e da prestazioni mai davvero convincenti. La valutazione sarebbe scesa sensibilmente rispetto ai mesi scorsi e oggi l’olandese potrebbe partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE – Gasp chiede il grande colpo: Greenwood o Nusa per l’attacco

Fonte: Gazzetta.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteKonè: “So quanto è importante la Champions per la Roma. Posso entrare nella storia del club”
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome