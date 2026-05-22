Calciomercato Roma, conferme su Zirkzee: Gasp lo vuole in coppia con Malen

Joshua Zirkzee torna a orbitare attorno alla Roma. Il nome dell’attaccante olandese del Manchester United sta infatti riemergendo con forza in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Già a gennaio il classe 2001 era stato uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco giallorosso. L’operazione però non decollò mai davvero: i costi troppo elevati e la necessità del Manchester United di mantenere alternative offensive a disposizione bloccarono sul nascere ogni possibile trattativa. La Roma scelse allora di virare su Donyell Malen, altra scommessa olandese che nel giro di pochi mesi ha convinto tutti a Trigoria diventando uno dei protagonisti della rincorsa Champions.

Ma Gasperini non avrebbe mai smesso di pensare a Zirkzee. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico giallorosso vorrebbe costruire per la prossima stagione una coppia offensiva tutta olandese insieme proprio a Malen. L’idea piace molto per caratteristiche tecniche e complementarità: qualità nel fraseggio, mobilità, capacità di legare il gioco e imprevedibilità offensiva. Un attacco molto più dinamico rispetto a quello visto in questa stagione.

Il contratto di Zirkzee con il Manchester United scade nel 2029, ma l’attaccante potrebbe lasciare l’Inghilterra già in estate dopo una stagione deludente, caratterizzata da poco spazio e da prestazioni mai davvero convincenti. La valutazione sarebbe scesa sensibilmente rispetto ai mesi scorsi e oggi l’olandese potrebbe partire per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta.it