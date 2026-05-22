FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 22 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Malen punta Van Basten: serve una doppietta a Verona

Donyell Malen punta a chiudere la stagione entrando nella storia degli olandesi in Serie A. Con 13 gol segnati da gennaio in poi, l’attaccante della Roma punta Marco Van Basten come miglior marcatore olandese in Serie A in una singola stagione italiana. Per riuscirci servirà una doppietta contro il Verona, impresa tutt’altro che impossibile visto il suo stato di forma.

Ore 8:35 – Koné recupera, Cristante pronto a fare la storia

Manu Koné va verso il recupero per la sfida decisiva contro il Verona e ha dato segnali positivi negli ultimi allenamenti, anche se Gasperini deciderà solo all’ultimo se schierarlo titolare. In caso di forfait sono pronti Pisilli o El Aynaoui. Sicuro del posto invece Cristante, che toccherà quota 364 presenze agganciando Masetti nella top 10 all-time della Roma. In attacco confermato il tridente Soulé-Dybala-Malen.

Ore 7:30 – Vieira punta sulla Roma

Patrick Vieira vede la Roma favorita nella corsa Champions. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Genoa ha sottolineato l’importanza del vantaggio in classifica dei giallorossi: “Per Milan e Roma avere due punti di vantaggio può essere ideale”. Il francese non esclude però la sorpresa Como e considera il derby col Torino un possibile ostacolo per la Juventus. (La Gazzetta dello Sport)

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