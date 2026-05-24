Dybala: “La Champions per la Roma dovrebbe essere la normalità. Torneremo a giocare la notte delle stelle”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Verona-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Bentegodi.
La Roma torna in Champions dopo 7 anni…
“Per una squadra e una tifoseria come la Roma dovrebbe essere normale giocare in Champions, però il calcio a volte cambia le cose e le dinamiche. Negli ultimi anni forse altre squadre lo hanno meritato più di noi, ma quest’anno ce lo siamo meritati e tanto. Ora dobbiamo goderci questo momento e tornare a giocare la notte delle stelle magiche… ce la godiamo”.
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Redazione GR.net
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