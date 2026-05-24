El Shaarawy: “Un finale più bello non ci poteva essere. Meritavamo la Champions, percorso incredibile”

Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Verona-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Bentegodi.

Hai chiuso la tua avventura nella Roma in questo modo…

“Penso che sia il più bel finale che ci poteva essere. Ce lo meritavamo, abbiamo fatto un percorso incredibile. Straordinario finire così. Io qui ho esordito in Serie A e terminare questo percorso così è magico. Sono contento per tutto ciò che ho fatto”.

Redazione GR.net